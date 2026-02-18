Vorschau - Kreisliga Osnabrück - Staffel B

– Foto: Matthias Conrad

Am kommenden Wochenende startet die Kreisliga Osnabrück - Staffel B - mit dem ersten Spieltag im neuen Jahr. Folgende Partien sind angesetzt:

Der SuS Buer ist gut gerüstet für das wichtige Spiel im Kampf um den Klassenerhalt gegen den Aufstiegsanwärter SV Hellern. Der 2:0-Auswärtssieg im Vorbereitungsspiel gegen den Herforder Kreisligen TuS Holsten war die gelungene Generalprobe zum Auftakt ins neue Jahr.

Beide Teams stiegen im vergangenen Sommer gemeinsam auf. Die Spielzeit verlief völlig unterschiedlich. Der SV Bad Rothenfelde II entwickelte sich zum Aufstiegsanwärter; Ballsport Eversburg kämpft um den Klassenerhalt. Die Gäste müssen siegen, alles andere wäre ein Rückschlag im Aufstiegsrennen.



SV Kosova Osnabrück - VfL Kloster Oesede So., 22.02.26 14:00 Uhr

Keine angenehme Aufgabe für den VFL Kloster Oesede. Das Spiel wird sicher auf dem kleinen Tennenplatz auf der Sportanlage Klushügel in Osnabrück ausgetragen. Alles andere als eine Erfolg der Gäste wäre aber eine faustdicke Überraschung.

TV Wellingholzhausen - TuS Glane So. 22.02.26 14:00 Uhr

Beide Mannschaften sind zum Siegen verdammt. Der TUS Glane will die Aufstiegsplätze in Sichtweite behalten. Der TV Wellingholzhausen steht knapp über dem Strich und will nicht auf die Abstiegsränge zurückfallen.

So., 22.02.26 15:00 Uhr Spielvereinigung Niedermark - Viktoria Gesmold II

Nicht verlieren sollte Viktoria Gesmlold II bei der knapp unter dem Strich liegenden Spvg Niedermark um den sicheren Sechs-Punkte-Abstand zur Abstiegszone zu wahren. Die Generalprobe verpatzte die Truppe von Dennis Bolwin mit 1:4 gegen den SuS Vehrte. Die Spvg Niedermark gewann das letzte Testspiel gegen SSC Dodesheide II nach 3:0-Führung am Ende mit 3:2 Toren.

TuS Hilter - BSV Holzhausen So. 22.02.26 15:00 Uhr

Der TUS Hilter hat als Tabellenführer vier Punkte Vorsprung bei zwei weniger ausgetragenen Spielen. Das Spiel gegen den unberechenbaren BSV Holzhausen wird sicher kein Selbstgänger für die Mannschaft von Trainer Patrick van der Sanden. Die Mannschaft von Trainer Michael Brand gewann die Generalprobe mit 5:3 beim ambitionierten TSV Wallenhorst.

Sportfreunde Schledehausen - VfR Voxtrup II So. 22.02.26 15:00 Uhr

Seit 2017 ist die Reserve des VFR Voxtrup Stammgast in der Kreisliga. Den Gästen steht das Wasser aber aktuell bis zum Hals. Siege müssen her um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Zehn Punkte Rückstand auf den rettenden ist eine schwere Hypothek für die Mannschaft von Trainer Hugo Sobral. Die Generalprobe im Test beim der Spvg Gaste/Hasbergen ging mit 0:2 verloren.



Osnabrücker SC - Rot-Weiß Sutthausen So. 22.02.26 15:30 Uhr

RW Sutthausen will mit einem Sieg im Stadtderby gegen den Osnabrücker SC den Anschluß an die Spitzenplätze herstellen.