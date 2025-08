Vorschau Kreisklassen: Legen die Favoriten gleich nach?

Kreisklasse Süd

Während Ligafavorit SG Traßlberg auch in Schmidmühlen in die Rolle eines solchen schlüpft, prallen in Etzelwang mit dem SVE und seinem Gast aus Kauerhof zwei Sieger der ersten Runde aufeinander, eine "enge Kiste" darf erwartet werden. Interessant sicherlich auch die Partie zwischen Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen/Kastl und der DJK Ensdorf, auch hier rechnet man mit einem Match auf Augenhöhe. "It´s Derbytime" heißt es in Loderhof - der Neuling erwartet den Ortsrivalen TuS Rosenberg II - und am Bergsteig in Amberg, wo sich die Bezirksligareserve mit dem Nachbarn aus Kümmersbruck duelliert. Der Startschuß für den zweiten Spieltag fiel Mitte der Woche schon in Paulsdorf, wo sich im Match gegen die Ringler-Crew aus Neukirchen zwei Verlierer des Saisonauftakts gegenüberstanden. Der Aufsteiger gewann dabei - überraschend deutlich - mit 4:1 und verbuchte das erste Zählbare.

Rückblick auf das vorgezogene Spiel vom Mittwochabend: