Vorschau Kreisklasse 4 München

Vorbericht zum 12. Spieltag der Saison 2025/26

Samstag, 08.11.2025

15:00 Uhr: TSV 1860 München IV - SV Pullach II

Der TSV 1860 München IV (Platz 9) empfängt den Zwölftplatzierten SV Pullach II. Nach einem überzeugenden 5:0-Auswärtssieg gegen die Sportfreunde München wird 1860 IV mit breiter Brust auftreten. Pullach hingegen konnte mit einem 3:2-Sieg gegen BSC Sendling Selbstvertrauen tanken. Es verspricht ein spannendes Duell im Mittelfeld der Tabelle zu werden.

Sonntag, 09.11.2025

10:45 Uhr: FC Hertha München 1922 - TSV Turnerbund München

Hertha München (8.) kassierte zuletzt eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Milbertshofen, während der TSV Turnerbund (6.) ein 1:1 gegen SC München erreichte. Beide Teams wollen den Anschluss an die oberen Tabellenränge nicht verlieren.

11:00 Uhr: SC München - FC Sportfreunde München

Der Tabellenvierte SC München geht als Favorit gegen das Schlusslicht FC Sportfreunde München ins Rennen. Während SC München zuletzt ein 1:1-Unentschieden holte, musste der FC Sportfreunde eine herbe 0:5-Pleite gegen 1860 IV einstecken.

13:00 Uhr: TSV München-Solln II - TSV München-Ost

Die Heimmannschaft aus Solln (10.) trifft auf den Tabellenzweiten TSV München-Ost, der mit einem 5:2-Sieg gegen Bosna i Hercegovina glänzte. Solln konnte im letzten Spiel ein 1:1 gegen Thalkirchen erreichen – ein Achtungserfolg gegen den Tabellendritten.

15:00 Uhr: SV Akgüney Spor München - TSV Milbertshofen

Das Topspiel des Spieltags! Tabellenführer Akgüney Spor trifft auf den Fünftplatzierten TSV Milbertshofen. Beide Teams kommen mit Siegen im Gepäck: Akgüney mit einem beeindruckenden 8:1 gegen SV München Laim, Milbertshofen mit einem souveränen 4:1 gegen Hertha München.

15:00 Uhr: FC Bosna i Hercegovina München 1993 - SV München Laim

Im Kellerduell empfängt der Vorletzte Bosna i Hercegovina (4 Punkte) den Elftplatzierten SV München Laim (12 Punkte). Beide Teams verloren ihre letzten Spiele deutlich und hoffen nun, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.

15:00 Uhr: BSC Sendling München - SpVgg Thalkirchen

BSC Sendling (7.) will sich nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Pullach rehabilitieren. Mit Thalkirchen (3.) wartet jedoch ein harter Brocken, der zuletzt ein Unentschieden gegen Solln erzielte. Ein spannendes Match mit offenem Ausgang.

⸻

Fazit:

Der 12. Spieltag bietet sowohl packende Top-Duelle als auch brisante Partien im Tabellenkeller. Besonders das Spiel zwischen Akgüney Spor und Milbertshofen verspricht Hochspannung, während die Verfolger TSV München-Ost und Thalkirchen ebenfalls wichtige Punkte im Titelrennen sammeln wollen.