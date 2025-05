Vorschau-kompakt: SV 08 Laufenburg will seine Serie ausbauen

Der Spieltag in der Vorschau:

Laufenburger Rekord

Acht Spiele in Folge haben die Fußballer des SV 08 Laufenburg gewonnen. Nach den Recherchen des Vereins habe es solch eine lange Erfolgsserie in 33 Jahren Landesliga-Zugehörigkeit noch nie gegeben. Diese Serie ausbauen wollen die Nullachter am Samstag gegen den TuS Binzen (15.30 Uhr), um den zweiten Tabellenplatz zu festigen.