Vorschau: Jahresabschluss unserer Reserveteams beim FC Neuenburg

Fünfter gegen Achter lautet diese Paarung am 15. Spieltag. Bei beiden Mannschaften lief es zuletzt gar nicht rund, was jeweils drei Niederlagen am Stück belegen. Die Gastgeber – der FCN – hatten sich wohl einiges mehr errechnet. Neun Punkte Rückstand auf den „Platz an der Sonne“ sind schon eine ganze Menge. Zu beachten sind sicherlich die beiden Torjäger Daniel Briegel und Sulayman Ndoye, die jeweils schon 7 Saisontore erzielt haben. Unser Team II will Wiedergutmachung betreiben und den „Nikolaus-3er“ mit an die Möhlin nehmen. Ein zusätzlicher Anreiz für Captain Nick und das Team: Mit einem Sieg kann man den FCN überflügeln.

Schiedsrichter: Jan Sterker

Vorspiel um 12.30 Uhr:

FC Neuenburg II – VfR Hausen III

Hier empfängt der Tabellenvierte FC Neuenburg II den Tabellenelften. Auf den ersten Blick sind die Gelb-Schwarzen aus dem „Rheinwaldstadion“ die Favoriten, aber das heißt nichts in dieser Kreisliga B6 mit oft kuriosen und sehr torreichen Spielausgängen. Zu beachten beim Heimteam: Spielertrainer Patrick Schäfer. Der „ewige Neuenburger“ (im 13. Jahr bei den Aktiven) hat schon 9 Treffer erzielt. Unsere Jungs um Captain Andi wollen unbedingt das Punktekonto aufstocken – nach den letzten zwei Niederlagen in Freiburg.

Schiedsrichter: Moritz Sorg

Spielstätte in Neuenburg: Rheinwaldstadion Rheinwaldstraße 3 79395 Neuenburg

Beiden Mannschaften viel Glück, Spaß und Erfolg!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)