Vorschau: Heimauftakt gegen SV 08 Kuppenheim

Spielbeginn: 15:30 Uhr

Schiedsrichter der Partie ist Tim Walter (FC Ottenheim)

Erste Heimpartie 2025/26 für unser Verbandsligateam in der Möhlinarena.

Es kommt der SV Kuppenheim, ein echter „Verbandsliga-Dino“: Das 13. Jahr in Folge – sehr bemerkenswert. Die „Blauen“ aus dem altehrwürdigen Wörtelstadion begannen mit einem 1:1 gegen die SG Elzach-Yach.

Mit Frederik Weißer steht bei den Gästen ein neuer Coach an der Linie. Lucca Strolz wechselte nach 5 erfolgreichen Jahren in die Rolle des sportlichen Leiters beim SV 08.

Mit unter anderem Kapitän Nikola Kandic, Lazar Mirkovic und Brooklyn Kwasniok (Sohn von Lukas Kwasniok, Trainer 1. FC Köln) verfügt der SV 08 über eine hohe Qualität.

Unsere Jungs gestärkt durch eine sehr ansprechende Vorbereitung, den 2:0-Pokalsieg gegen die SF Elzach-Yach und das starke 2:2 zum Saisonstart in Linx.

Klare Worte von Yannick Häringer: „Wir wollen den tollen Punkt aus dem Spiel in Linx mit einem Heimsieg gegen Kuppenheim vergolden.“

Fast alle Jungs an Bord – lasst es uns angehen.

Das Team und die Coaches freuen sich auf zahlreiche Unterstützung.

MG (VfR)