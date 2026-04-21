Vorschau: Gelingt die Revanche gegen den FC Teningen?

– Foto: Pierre Schmidt

Wie verlief die Vorrundenbegegnung:

FC Teningen - VfR Hausen 4:0 (4:0)

Eine schwere 0:4-Schlappe gab es für Team 1 an jenem 18.10.2025 im Friedrich-Meyer-Stadion. Schon nach 27 Spielminuten war „der Käse gegessen“. Man wurde sprichwörtlich am „Nasenring“ durch die Arena gezogen. Dazu musste man noch etliche Gehässigkeiten, die von der Teninger Bank kamen, schlucken.

Aber neues Spiel, neues Glück …

… denn merke: Zu jedem Vorspiel gibt es ein Rückspiel (!!!).

Natürlich ist der Tabellenführer und Oberliga-Anwärter FC Teningen der Favorit. Das klar angriffsstärkste Team der Verbandsliga Südbaden mit 75 Saisontoren wackelte vor Kurzem aber auch etwas. Aus drei Spielen in Folge holte man nur zwei Punkte und kassierte jedes Mal drei Gegentore. Den Platz an der Sonne konnte man nur gut halten, weil der Verfolger SC Lahr im gleichen Zeitraum ebenfalls nur zwei Punkte aus sogar vier Spielen sammelte.

Das Sautner/Häringer-Team wird sich in einer intensiven Trainingswoche auf diese Top-Begegnung vorbereiten. Dazu wird auch noch der eine oder andere Spieler, der gegen die U23 des FC 08 Villingen fehlte, in den Kader zurückkehren. Nach zuletzt sechs Punkten aus zwei überzeugenden Siegen (2:0 bei den SF Elzach-Yach und 3:1 gegen den FC 08 Villingen U23) ist die Stimmung im Team der Gelb-Schwarzen natürlich bestens.

Die Jungs um Kapitän Maximilian Faller freuen sich immens auf diese eminent schwere Partie.

Getreu dem Motto: „Wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie.“

Das VfR-Hausen-Team 1 hofft auf viele Zuschauer und eine kräftige Unterstützung (!!!).

Man sieht sich am Samstag in der Möhlinarena ⚽👍⚽

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)