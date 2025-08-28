Vorschau: Fußballsonntag mit dem VfR Hausen

VfR 2 und VfR 3 eröffnen die Saison 25/26 mit Heimspielen in ihren neuen Klassen nach dem Aufstieg.

Alle drei Aktivenmannschaften spielen am Sonntag, dem 31.08.2025, um Punkte in ihren jeweiligen Ligen.

VfR Hausen III – SG Breisach II

Spielbeginn: 15:00 Uhr

Schiedsrichter: Werner Ziebold (SV Weilertal) Südbadens ältester aktiver Schiedsrichter leitet die Partie in der Möhlinarena



Team 1 am 3. Spieltag in der Verbandsliga Südbaden

SV 08 Laufenburg – VfR Hausen

Spielbeginn: 15:30 Uhr

Ort: Waldstadion Laufenburg

Schiedsrichter: Christian Eiletz (SV Nollingen)

Assistenten: Jonas Schleicher und Milan Buchkremer

Heiße Partie beim SV 08 Laufenburg. Der Aufsteiger aus der Landesliga 2 ist erstmals seit 2004/2005 wieder in der Verbandsliga Südbaden vertreten. Die Männer vom Hochrheim starteten mit einem 3:1-Sieg gegen den SC Pfullendorf und einer 1:2-Niederlage bei den SF Elzach-Yach. Das Team um Coach Michael Hagmann und Kapitän Sandro Knab ist hochmotiviert für das Duell mit dem VfR.

Der VfR hat aktuell wenig zu beklagen: Fast alle Spieler sind fit, die Mannschaft wirkt kompakt und der Saisonstart war erfolgreich mit einem 2:2 in Linx und einem 3:0 Sieg zu Hause gegen den SV 08 Kuppenheim.

Das Trainerduo Bischoff/Häringer will wieder Punkten, um die Abstiegsränge nach dem Punktabzug von 6 Punkten (Aktuell noch -2) schnellstmöglich hinter sich zu lassen.

Auf geht’s an den Hochrhein – wir geben wie immer alles!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)