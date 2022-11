Vorschau FFV Heidenheim – SV Musbach

Die Mannschaft von Harald Fronmüller hatte einen schwierigen Start in diese Saison. Gleich zu Beginn musste das Hinrundenspiel wegen Spielerinnenmangels abgesagt werden, dann folgten 2 Niederlagen. Oft konnte der Trainer nur auf 11, manchmal auch auf 12 Spielerinnen zurückgreifen. Ab dem 6. Spieltag nahm die Mannschaft dann Fahrt auf und kletterte langsam auf Platz 4 hoch. Aufpassen müssen die Musbacher Frauen auf die pfeilschnelle Ramona Schmid, die vor ein paar Wochen Sindelfingen im Alleingang abgeschossen hat. In der vergangenen Woche hatte der FFV zwar kein Spiel, aber der Verein sorgte für großes Medieninteresse. In der neuen Saison schließen sich die FFV-Kickerinnen dem FC Heidenheim an, um dem Mädchen- und Frauenfußball eine bessere Perspektive zu geben.

Auch für das Musbacher Trainerteam läuft in der ersten Saisonhälfte noch nicht alles rund. Gegen vermeintlich leichte Gegner tat sich die Mannschaft schwerer als erwartet. In Spielen, die auf dem Papier schwierig aussahen, zeigte die Mannschaft oft ihre Qualitäten und lieferte eine tolle Leistung ab. So auch am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer Rottweil. Beide Mannschaften spielten 90 Minuten lang attraktiven Fußball mit hohem Tempo. Am Ende war es vielleicht das fehlende Quäntchen Glück gepaart mit hoher individueller Qualität auf Rottweiler Seite, das dafür sorgte, dass die starke Leistung des SV Musbach nicht mit 3 Punkten belohnt wurde. Damit dies am Sonntag nicht wieder passiert, müssen unsere Frauen gut ausgeschlafen an den Start gehen. Ein kleines Nickerchen auf dem Weg zum Spiel kann da sicher sehr guttun.

13.11.22 I 11:00 Uhr I Frauenverbandsliga