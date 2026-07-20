Vorschau: FC 02 Barchfeld – FSV Waltershausen von Christoph Hill · Heute, 14:27 Uhr · 0 Leser

Sa., 25.07.2026, 15:00 Uhr FC 02 Barchfeld FC Barchfeld Waltershausen Waltershausen 15:00 PUSH

Nach dem überzeugenden Auftritt im ersten Testspiel gegen den VfL Meiningen wartet auf den FSV Waltershausen die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Am Samstag, den 25. Juli 2026, gastiert die Mannschaft um 15:00 Uhr auf dem Sportplatz Immelborn beim FC 02 Barchfeld. Die Partie wird von Steffen Krech geleitet.



Mit dem FC 02 Barchfeld trifft der FSV erneut auf einen klassenhöheren Gegner. Die Gastgeber beendeten die vergangene Saison auf dem 9. Platz der Landesklasse, während Waltershausen die Spielzeit auf Rang 11 der Kreisoberliga abschloss.





Nach der starken Leistung gegen Meiningen möchte der FSV nun den nächsten Schritt gehen. Vor allem das mutige Ballbesitzspiel, die hohe Einsatzbereitschaft und die spielerischen Ansätze aus dem ersten Test sollen auch gegen Barchfeld wieder auf den Platz gebracht werden. Das Trainerteam wird die Begegnung erneut nutzen, um Abläufe weiter zu festigen, verschiedene Konstellationen zu testen und wichtige Erkenntnisse für die Vorbereitung auf die neue Saison zu sammeln.



Die Zuschauer dürfen sich auf ein interessantes Duell freuen, in dem Waltershausen erneut beweisen möchte, dass die Mannschaft auf einem guten Weg ist und auch gegen höherklassige Gegner konkurrenzfähig auftreten kann.