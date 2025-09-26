Vorschau: Eintracht Freiburg zu Gast in der Möhlinarena

In der „Möhlinarena“ in Hausen.

Schiedsrichter: Fabian Staudinger (FC Steinenstadt).

Auch in dieser Partie betritt die Verbandsliga-Reserve von der Möhlin wieder Neuland. Begegnungen dieser beiden Teams in den letzten Jahren sind nicht zu vermelden.

Die Gäste stehen momentan auf dem 15. Tabellenplatz, mit zwei Niederlagen. Zu Hause unterlag man dem FC Auggen II mit 1:5, beim SV Tunsel verlor man mit 1:2.

Dafür hielt sich die Mannschaft aus dem „Weststadion“ im Bezirkspokal schadlos. Nach drei Siegen (4:2 beim SV Jechtingen, 2:0 bei der SG Wasser/Kollmarsreute und 4:2 gegen den FC Neuenburg) steht man bereits im Achtelfinale.

Gegen die SF Eintracht um das „Urgesteins-Dreieck“ Keeper Philipp Maier, Kapitän Kevin Kuhn und Bernhard Krieg (zusammen haben die drei über 700 Punktspiele für die Eintracht bestritten), wollen unsere Jungs den ersten vollen Punktesatz, sprich einen Dreier, einfahren.

Noch nicht gewonnen – noch nicht verloren: Bei bisher vier Remis, 4 Punkten und 4:4 Toren. Ist da das Glas halb voll oder halb leer?

Defensiv macht Team 2 im bisherigen Rundenverlauf einen richtig guten Job. Aber vorne wird noch Lehrgeld bezahlt – da muss noch mehr Durchschlagskraft her.

Vielleicht schon am Sonntag, denn in dieser starken Staffel müssen fleißig Punkte eingesammelt werden.

VfR Hausen Team 2 — viel Glück und Erfolg!!!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)