Vorschau: Donnerstagabend - Flutlicht - Zu Gast in Bollschweil

Schiedsrichter: Patrick Bonczyk (Alemannia 08 Müllheim)

Diese Partie wurde vom kommenden Wochenende (9. Spieltag) vorgezogen. Die Gastgeber stehen aktuell drei Punkte und vier Plätze hinter dem VfR-Team II.

Die Heimmannschaft von Coach Matthias Rosmanith kam zuletzt zu einem 1:1 gegen den SV Tunsel sowie einem deutlichen 4:0-Sieg bei der Spvgg. Untermünstertal. Zu beachten sind sicherlich die beiden Angreifer Ian Meusinger und Joel Rappenecker – sie erzielten in der vergangenen Saison 2024/25 gemeinsam 33 Tore in der Kreisliga A2. „Meusi“ spielte zudem zwei Jahre beim VfR Hausen (2022/23 und 2023/24) und absolvierte 41 Partien in der Landesliga bzw. Verbandsliga.

Nach einem sehr guten Start stotterte der Motor zuletzt bei den „Möhlinkickern“. Eine Nullnummer gegen die Spvgg. Untermünstertal und eine bittere 2:3-Niederlage nach einer sicheren 2:0-Führung gegen den VfR Pfaffenweiler stehen zu Buche.

Noch rangiert man gut und respektabel auf Platz 7 in der Kreisliga A2. Aber auch wenn zuletzt das Spielglück fehlte – nun muss wieder gepunktet werden!!!

Die Truppe um Kapitän Nick Gladrow und Goalie Elias Kiefl wird sich dieser ansprechenden Aufgabe im „Kohlwaldstadion“ bestmöglich und topmotiviert stellen.

Viel Glück, Spaß und Erfolg, VfR-Team II!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)