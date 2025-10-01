Vorschau: Die SF Elzach-Yach erneut zu Gast in der Möhlinarena

VfR Hausen – SF Elzach-Yach

Freitag, 03.10.2025

Anpfiff ist um 15:00 Uhr.

Schiedsrichter:

Jonas Fleig (FC Brigachtal)

Assistenten:

Marvin Heinrich

Benedikt Fleig

Erneut geht es gegen die SF Elzach-Yach. Schon am 09.08. trafen sich die beiden Teams in der 1. Hauptrunde des SBFV-ROTHAUS-POKALS. Damals gelang der Bischoff/Häringer-Elf ein sicherer 2:0-Sieg in der „Möhlinarena“.

Ein richtig schweres Spiel für unsere Jungs, denn die Elztäler stecken im Moment in einer Negativspirale: fünf Niederlagen in Folge für die Truppe von Coach Kevin Maier. Nach 4 Punkten aus den ersten beiden Spielen sprach man noch von einem guten Start. Das Team um Keeper Niklas Schindler und die Torjäger Jonas Schmieder sowie Claudius Bührer (zusammen 90 Punktspieltore in den letzten drei Saisons!) darf absolut nicht unterschätzt werden.

Nach dem sehr ärgerlichen Verlauf am letzten Samstag, was sowohl die Fahrt nach Pfullendorf als auch den Spielverlauf betraf, wollen Trainer und Mannschaft unter allen Umständen das Blatt wenden. Dies sei ihnen – vom Fußballherzen her – gegönnt, denn das Spielglück hat unser Team 1 der „Möhlinkicker“ in dieser Runde noch nicht überschüttet.

Dazu braucht die Mannschaft natürlich ihre tatkräftige Unterstützung – liebe Zuschauer und Fans!

Auf geht’s am Freitag, 03.10.2025 (Tag der Deutschen Einheit), in die „Möhlinarena“.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)