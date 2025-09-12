Vorschau: Derbytime im Lettenpark

Schiedsrichter ist Niklas Pfau vom SV Oberachern.

Assistenten sind Christian Rose und Alessandro Schneider.

…und täglich grüßt das Murmeltier. Schon die dritte Auflage dieses immer wieder tollen Derbys im Markgräflerland.

Beim Jubiläumsturnier im Juli behielt der VfR Hausen knapp mit 1:0 die Oberhand. Im August, in der 2. Runde des SBFV-Pokals, dann weit über zwei Stunden Spannung pur: 0:0 nach Verlängerung und anschließend 5:4 nach Elfmeterschießen – da war der FCA die glücklichere Mannschaft. Jetzt also schon die dritte Partie, nun im Winzerdorf Auggen.

Das Team von Trainer Marco Schneider hatte am Mittwoch im Pokal die schwere Begegnung im Achtelfinale gegen den Bahlinger SC zu bestreiten. Der BSC gewann mit 3:0. In den sechs Pflichtspielen davor blieben die Auggener ungeschlagen. Ein oder zwei erzielte Tore reichten fast durchweg zum Sieg – basierend auf der starken Abwehr um die Innenverteidiger Steffen Reinecker (C) und Moritz Walther. Sechs Spiele – fünfmal stand hinten die Null (!!).

Bei unserer ersten Mannschaft lichtet sich erfreulicherweise langsam, aber sicher das Verletzungslazarett. Ebenso sind bald die letzten Urlauber wieder an Bord. Die Coaches Amaury Bischoff und Yannick Häringer sind natürlich erfreut, denn die Alternativen steigen wieder. Leider wird wohl Sturmspitze und Torjäger Shqipon Bektasi in dieser wichtigen Partie verletzungsbedingt nochmals fehlen. Letzte Woche beim 4:3-Sieg gegen den ESV Südstern Singen sprangen aber erfreulicherweise vier andere Offensivkräfte in die Bresche – beim sehnsüchtig erwarteten Toreschießen. Dies, nachdem die „Möhlinkicker“ 263 Minuten lang nicht ins gegnerische Gehäuse trafen.

Man darf sich also ganz sicher auf den Sonntagnachmittag im Lettenpark freuen. Ob die Anhängerschaft für „Rot“ oder „Gelb-Schwarz“ die Daumen drückt – dieses immer wieder elektrisierende Derby darf man nicht verpassen.

Mike Gaulrapp (VfR)