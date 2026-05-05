Vorschau: Derbytime für VfR 2

– Foto: Fritz Zimmermann

Ergebnis der Vorrunde:

VfR Hausen – SV Biengen 2:1 (1:1)

Tore:

0:1 (6.) Anton Schlageter (Louis Grethler)

1:1 (23.) Nick Gladrow (Altin Rexhepi)

2:1 (63.) Altin Rexhepi (Alseny Bangoura)

Am 10. Spieltag gewann unser Team 2 in einem guten und sehr fairen Derby mit 2:1.

Das war sicherlich der Tiefpunkt des SVB, denn man zierte mit nur 6 Punkten das Tabellenende auf Rang 16.

Danach begann der frühe Trainerwechsel langsam, aber sicher zu wirken. Unter Marco Senftleber startete man eine Topserie. In 14 Spielen erarbeitete sich Biengen starke 27 Punkte, also fast zwei Zähler im Schnitt pro Spiel.

Die Belohnung ist aktuell der 8. Platz mit 33 Punkten, somit ist man dem Klassenerhalt bereits sehr nahe.

Auch unser Team 2 ist nach dem Trainerwechsel vor zwei Wochen hin zu Erich Sautner endlich wieder auf dem Weg nach oben.

Am letzten Sonntag überzeugte das Sautner-Team beim 4:2-Sieg gegen Bollschweil-Sölden erstmals seit langer Zeit wieder vollends. Besonders in der Offensive konnte Team 2 überzeugen. Zum ersten Mal in dieser Saison erzielte man vier Tore und erspielte sich zudem zahlreiche weitere Chancen.

Mit diesem Erfolg im Rücken geht es nun zum Ex-Verein von Erich Sautner – dem SV Biengen.

Nachlegen heißt das Motto – es werden noch einige Punkte gebraucht!

„Auf geht’s, VfR Hausen Team 2!“

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)