Vorschau: Derbysonntag in der Möhlinarena

Zwei Mannschaften mit einem bisher sehr unterschiedlichen Saisonverlauf:

Die Gäste stehen nach fünf Spielen – ein Nachholspiel gegen die SF Eintracht Freiburg steht noch aus – mit nur einem Punkt auf dem 16. Tabellenplatz. Dabei trat das Team von Trainer Christian Sayer schon viermal im heimischen „Belchenstadion“ an. Letzten Sonntag gab es jedoch ein Erfolgserlebnis, als die „Täler“ einen 0:3-Rückstand gegen den VfR Pfaffenweiler noch zum 3:3 ausgleichen konnten.

Team 2 vom VfR Hausen ist bislang in sechs Partien noch ungeschlagen: vier Remis und zwei Siege. Man ist nach dem Aufstieg gut angekommen in der Kreisliga A2. Trotzdem muss man am Sonntag sehr auf der Hut sein, denn angeschlagene Mannschaften sind immer schwer einzuschätzen – ganz besonders, wenn ein spannendes Derby ansteht.

Spielbeginn um 15.00 Uhr:

::: VfR Hausen III – Spvgg. Untermünstertal II :::

Zwölfter gegen Vierzehnter heißt es hier im „kleinen Derby“ der Kreisliga B6.

Beide Teams haben bisher fünf Saisonspiele ausgetragen, sind aber punktemäßig noch nicht gut bestückt. Hausen hat drei Punkte auf dem Habenkonto – nach einem 3:1-Sieg beim VfR Merzhausen II. Untermünstertal II mit einem Zähler nach einem 1:1 gegen den SV Tunsel II. Wir werden sehen, wie die Punkte am Sonntag verteilt werden.

Unseren beiden Mannschaften dazu ganz besonders:

Viel Glück und Erfolg!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)