Vorschau: Derby-Time

Schiedsrichter:

Amin Hamidi (FV Ötigheim / Bezirk Baden-Baden)

Assistenten:

Arvid Andreas und Justin Block

Absolute DERBYZEIT ...

… beim Aufsteiger. Ganze 7 Kilometer liegen zwischen den beiden Ortschaften, somit ein ganz brisantes Derby. Seit Sommer sind die „Wölfe“ neu in der Liga und inzwischen sehr gut angekommen. Nach einem „Kaltstart“ mit drei Niederlagen holte man in den nächsten 10 Spielen 17 Punkte und kletterte auf einen hervorragenden 8. Tabellenplatz. Kopf der Mannschaft ist Kapitän Tobias Klein, der zuvor 10 Jahre beim Bahlinger SC spielte. In 5 Jahren Oberliga und 5 Jahren Regionalliga kam er auf die stolze Zahl von 309 Spielen. Eine Stärke des FC Wolfenweiler-Schallstadt sind immer wieder die Einwechselspieler. Schon 10 „Jokertore“ in 13 Spielen stehen zu Buche.

Nichtsdestotrotz: Die „Möhlinkicker“ müssen punkten, der zweite Auswärtssieg wäre enorm wichtig. Dass letzten Samstag gegen den Tabellenzweiten SC Lahr der Torknoten endlich geplatzt ist, war natürlich sehr positiv. Aber drei Tore zu Hause erzielt – das sollte zum Punkte-Ein­fahren reichen. Dazu muss in der Defensivarbeit die Fehlerquote stark minimiert werden. Daran wurde in dieser Trainingswoche gearbeitet. Somit geht der VfR um Kapitän Maximilian Faller erwartungsfroh und bestens vorbereitet in diese sicherlich äußerst spannende Begegnung.

Über tatkräftige Unterstützung vieler Zuschauer würden sich Team und Trainer freuen.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)