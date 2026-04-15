Vorschau: Derby im Münstertal für Team 2

– Foto: Claus G. Stoll

Vorrundenergebnis:

VfR Hausen – SpVgg. Untermünstertal 0:0

Die sehr faire Partie in der Vorrunde endete schiedlich-friedlich torlos. Team 2 war meist überlegen, aber der SVU stand sehr tief und verteidigte durchweg und hielt so die Null.

Nun also am 22. Spieltag der zweite Teil des Derbys.

Untermünstertal ist seit dem letzten Wochenende, nach dem 2:5 beim VfR Pfaffenweiler, ans Tabellenende, sprich auf Platz 16, gerutscht. Die Grün-Weißen haben 2026 noch keinen Dreier eingetütet. Fünf Niederlagen und nur ein 2:2 gegen den FC Bad Krozingen stehen zu Buche. Der letzte Sieg datiert vom 14.12.2025, ein 3:1 bei den SF Eintracht Freiburg. Sehr zu beachten beim Team von Trainer Christian Sayer sind Torjäger Tobias Pfefferle (9 Tore), der schnelle Routinier David Pflug sowie Käpt’n Christoph Müller. „Jonny-Junior“ hält hinten den Laden bestmöglich zusammen und ist vorne auch noch torgefährlich (5 Saisontreffer).

Auch die Verbandsliga-Reserve hat 2026 noch keinen „3er“ verbucht. Vier Niederlagen und zwei Remis, ein 2:2 bei der SG Breisach/Gündlingen und ein 1:1 beim FC Bad Krozingen, stehen auf dem Tableau. Der letzte Sieg liegt sogar noch länger zurück als bei den „Dälern“.

Am 09.11.2025 wurde zuletzt die volle Punktzahl eingefahren, damals holte man einen 2:1-Sieg beim SC Mengen.

Die Mannschaft um den nimmermüden und ebenso torgefährlichen Kapitän Nick Gladrow (5 Treffer), wie Christoph Müller auf der anderen Seite der „Chef“ des Teams, will und muss den Negativlauf beenden.

Eine superspannende, extrem wichtige Begegnung am Sonntag im Belchenstadion.

Auf geht’s am Sonntagmittag ins Untertal – Daumen drücken!!!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)