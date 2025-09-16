Vorschau: Derby im Lettenpark Teil II

…schon fünf Tage später. Trafen sich letzten Sonntag die beiden Verbandsligateams im Markgräflerland in Auggen, so sind es nun die Reservemannschaften. Das Minardi-Team gehört auch zu den acht, neun ambitionierten Vereinen, die auf die beiden ersten Plätze schielen. Der Start war gut: zwei Auswärtssiege (5:1 bei den SF Eintracht Freiburg und 3:2 bei der SpVgg Untermünstertal) sowie eine knappe 2:3-Niederlage zu Hause gegen den starken SV Tunsel.

Geführt wird der FCA II von Coach Enzo Minardi, Sohn Angelo als Spielertrainer und dessen Bruder Dennis als Spieler. Unser Team 2 ebenfalls mit einem sehr annehmbaren Start, allerdings bislang eher als Remiskönig – und das gegen drei sehr starke Gegner. Nach dem 0:0 gegen den FC Bad Krozingen soll nun auch in Auggen gepunktet werden. Mit einer nahezu fehlerfreien Defensivleistung sicherlich möglich, allerdings sollte in der Offensive noch mehr kommen. Für den ersten „Dreier“ muss alles passen.

Viel Erfolg, Team 2!

Mike Gaulrapp (VfR)