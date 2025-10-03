 2025-10-02T08:44:29.515Z

Spielbericht
– Foto: FC Empor Weimar 06

Vorschau: Derby auf dem Lindenberg💙💛

Verlinkte Inhalte

1.KK Nord
FC Empor 06 II
Oberweimar II

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Oberweimar
VfB OberweimarOberweimar II
FC Empor Weimar 06
FC Empor Weimar 06FC Empor 06 II
15:00

Am Samstag tritt unsere Zweite zum Stadtderby beim VfB Oberweimar II an. Beide Teams haben bisher wechselhafte Ergebnisse gezeigt – doch im Derby zählen vor allem Einsatz, Zweikämpfe und Leidenschaft.

Empor II steht aktuell auf Platz 4 mit 11 Punkten, der VfB belegt mit 8 Zählern Rang 6. Zuletzt verspielte Oberweimar in Berlstedt eine 2:0-Führung und verlor noch 2:3. Unsere Elf möchte die jüngsten Schwankungen hinter sich lassen und wieder mehr Konstanz auf den Platz bringen.

Das Spiel findet am Samstag um 15 Uhr statt – gleichzeitig mit dem Spiel unserer Ersten.

💙💛

Aufrufe: 03.10.2025, 11:00 Uhr
Rene HeinzeAutor