Vorschau: Derby auf dem Lindenberg💙💛

Am Samstag tritt unsere Zweite zum Stadtderby beim VfB Oberweimar II an. Beide Teams haben bisher wechselhafte Ergebnisse gezeigt – doch im Derby zählen vor allem Einsatz, Zweikämpfe und Leidenschaft.

Empor II steht aktuell auf Platz 4 mit 11 Punkten, der VfB belegt mit 8 Zählern Rang 6. Zuletzt verspielte Oberweimar in Berlstedt eine 2:0-Führung und verlor noch 2:3. Unsere Elf möchte die jüngsten Schwankungen hinter sich lassen und wieder mehr Konstanz auf den Platz bringen.

Das Spiel findet am Samstag um 15 Uhr statt – gleichzeitig mit dem Spiel unserer Ersten.