Vorschau: Der SV Niederschopfheim zu Gast in der Möhlinarena

– Foto: Pierre Schmidt

Schiedsrichter:

Matthias Brudek (SV Leiberstung)

Assistenten:

(1.) Viktor Loghin

(2.) Luis Sackmann

Ergebnis in der Vorrunde:

SV Niederschopfheim - VfR Hausen 0:0

Viel Magerkost hieß es nach dem Vorspiel an einem Sonntagmittag Anfang November 2025. Ein 0:0 der absolut schwächeren Sorte auf dem kleinen, engen Kunstrasenplatz. Positiv waren der Punktgewinn und das Zu-null-Spiel für unsere Defensive.

Jetzt beginnt mit Spieltag 27 …

… die Crunch Time in der Verbandsliga Südbaden.

Noch vier Spieltage sind im Mai zu absolvieren. Am Samstag, den 30.05., ist nach dem 30. Spieltag die Saison 2025/2026 beendet. Besonders im Abstiegskampf werden die Nerven nochmals arg strapaziert.

Für den SV Niederschopfheim sah es nach drei Niederlagen im April mit insgesamt 2:11 Toren sehr trübe aus. So rief man am letzten Wochenende die Partie zu Hause gegen die SF Elzach-Yach zum Endspiel aus. So richtig spannend wurde es dann auch nach einem kuriosen Spielverlauf. Mit einem verwandelten Strafstoß konnte das Team um den erfahrenen Kapitän Felix Weingart in der 92. Minute (!!!) den immens wichtigen Dreier eintüten.

Mit nunmehr 21 Punkten steht der SVN seit Wochen fest einbetoniert auf dem 15. Tabellenplatz. Aber die Hoffnung lebt wieder, denn auf den rettenden 12. Rang sind es nur noch vier Punkte (!).

Unser Team 1 will das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Angestrebt wird natürlich der 10. Saisonsieg – es wäre der sechste Dreier in der Ägide des Coaching-Duos Sautner/Häringer.

Alles in allem hätte das Team um Kapitän und Arbeitstier Maximilian Faller dann 34 Punkte auf dem Konto.

Das wäre der Klassenerhalt 25/26 und die Saison 2026/2027 in der Verbandsliga Südbaden wäre gebongt.

⚽ "Forza, Vamos, Allez Team 1 – es heißt Gas geben am Samstag!" ⚽

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)