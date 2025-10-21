Vorschau: Der SV Bühlertal zu Gast in der Möhlinarena

Schiedsrichter: Rémy Thérèsine-Augustine

Assistenten: Hassan Lahllal, Mohamed Tarzit

Ergebnisse in der letzten Runde 2024/2025:

SV Bühlertal – VfR Hausen 1:1

Das Überraschungsteam …

… gibt am Samstag seine Visitenkarte in der Möhlinarena ab. Der SVB startete fast raketenartig ins erste Saisondrittel – mit Platz drei. Dies, nachdem das Team vom Mittelberg in den letzten drei Saisons zum Rundenende immer an der Abstiegskante stand (13., 12., 12. Platz).

Die Mannschaft von Trainerin Svenja Bross hat die beste Defensive – mit nur neun Gegentoren bei fünf Zu-Null-Spielen. Die defensive Stabilität zeigt sich auch darin, dass es zur Pause in zehn Spielen sechsmal 0:0 stand (!!).

Bei den Möhlinkickern gilt es in dieser Woche, Wunden zu lecken. Zu heftig war die Klatsche beim Tabellenführer FC Teningen, die sich bereits in der ersten Halbzeit abspielte. Die groben Fehlerquellen müssen abgestellt werden, denn mit dem Bühlertäler Team wartet erneut ein konterstarker Gegner.

Aber das Trainerteam Amaury Bischoff und Yannick Häringer wird diese Trainingswoche gezielt auf die Heimbegegnung hinarbeiten. Denn in der heimischen Möhlinarena zeigt der VfR ein ganz anderes Gesicht – und ist dort ja noch ungeschlagen.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)