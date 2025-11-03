Vorschau: Der SC Lahr zu Gast in der Möhlinarena

Assistenten:

Oskar Lorenz,

Ben Anthony Crous

Ergebnisse der letzten Saison 2024/2025:

VfR Hausen – SC Lahr 2:5

SC Lahr – VfR Hausen 0:1 („Last-Minute-Goal“ (92.) von Ahmet Eren Tekbas)

Der Tabellenzweite SC Lahr gastiert in der Hausener Möhlinarena – mit einer bisher überragenden Bilanz:

12 Spiele – 30 Punkte – 30:15 Tore.

Momentan bahnt sich da ein Zweikampf mit dem FC Teningen in Richtung Oberliga an. Bei zehn Siegen gab es aber auch zwei Niederlagen für die Mannschaft von Trainer Sascha Schröder. Diese beiden im September: 0:4 gegen den FC Rot-Weiß Salem und 0:3 beim SV 08 Laufenburg. Zuletzt aber holte der SCL 15 Punkte aus fünf Partien.

Doch bei all diesen Bilanzen: Die Möhlinkicker sollten – ja, müssen – gewinnen! Dazu muss aber der „verzwickte Knoten“ in der Offensive platzen. Denn seit 4 Stunden und 44 Minuten (!) ist man ohne eigenen Treffer.

Das Team von Coach Amaury Bischoff und Co-Trainer Yannick Häringer braucht am Samstag viel und lautstarke Unterstützung bei dieser schweren Partie!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)