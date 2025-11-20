Vorschau: Der FC Rot-Weiß Salem zu Gast in der Möhlinarena

Sehr wichtige Begegnung am 15. Spieltag in der Möhlinarena. Als Tabellenzwölfter trifft der VfR Hausen auf den punktgleichen Aufsteiger FC RW Salem. Das Team vom Bodensee schloss am vergangenen Spieltag mit einem klaren 3:0-Sieg gegen die SF Elzach-Yach zu den Möhlinkickern mit nunmehr 11 Punkten auf. Salem mit zuletzt zwei tollen Saisons: 2023/24 wurde man Meister in der Bezirksliga Bodensee und zog gleich durch – 2024/25 wieder die Meisterschaft, nun in der Landesliga Südbaden Staffel 3. Der Neuling scheint jetzt auf der höheren Stufe, der Verbandsliga, angekommen zu sein.

Für den VfR Hausen zählt trotzdem am Samstag nichts anderes als ein Sieg zum anstehenden Vorrundenende. Der Dreier war auch beim FC Wolfenweiler-Schallstadt möglich, denn dort wurden zwei so dringend benötigte Zähler liegen gelassen. Auf der Leistung bei den „Wölfen“ lässt sich aber aufbauen, sodass die Serie von fünf sieglosen (!!) Spielen beendet wird.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)