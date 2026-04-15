Vorschau: Der FC 08 Villingen II zu Gast in der Möhlinarena

– Foto: Pierre Schmidt

Assistenten:

(1.) Fabian Mauz

(2.) Jan Fischer

Wie lief die Vorrundenbegegnung:

FC 08 Villingen II – VfR Hausen 0:3 (0:0)

Oben im Schwarzwald war das Vorrundenspiel bis kurz nach der Pause ein ganz schweres Stück Arbeit. Eine Führung für Villingen II wäre bis dato gar verdient gewesen. Dann aber ging den Gastgebern etwas die Puste aus. Muhammed Aslan (0:1/51.), Erich Sautner (0:2/55.) sowie Batuhan Boz (0:3/76.) knackten schließlich den Riegel, und die drei Punkte nahm man mit an die Möhlin.

Ähnlich unangenehm und schwer wird es nun am Samstag wieder werden.

Die Gäste sind zwar abgeschlagener Tabellenletzter und mit einem Bein in der Landesliga, haben aber absolut nichts zu verlieren. Zwar haben sie im Jahr 2026 alle sieben Punktspiele verloren, jedoch keines mit mehr als zwei Toren Unterschied. Eine Halbzeit lang hat das junge Team von Coach Frederick Bruno bisher noch jeden Gegner geärgert.

Aber die Coaches Erich Sautner und Yannick Häringer werden die Jungs schon top vorbereiten und in die richtige Spur bringen. Denn nur mit hundertprozentiger Einstellung, Konzentration und dem unbeugsamen Willen aus der Partie bei den SF Elzach-Yach kann und soll wieder ein enorm wichtiger „Dreier“ auf das Punktekonto kommen.

Unser Team 1 hofft auf viele Zuschauer und kräftige Unterstützung am Samstag in der Möhlinarena (!!!).

ALLEZ, ALLEZ — GELB-SCHWARZ

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)