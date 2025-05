Vorschau - D2 spielt bereits heute

Bereits heute Abend um 17.30 Uhr ist unsere D2 zu Gast im Wolkenrasen in spielt gegen die SG 1951 Sonneberg. Am kommenden Sonntag, 01.06.25, sind unsere F-Junioren beim Funino-Turnier in Streufdorf/Straufhain eingeladen (Beginn: 9.30 Uhr). Um 10.30 Uhr bestreiten unsere E-Junioren ihr letztes Saisonspiel in Sachsenbrunn. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!