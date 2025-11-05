Vorschau C-Klasse 7 München

Gesamtvorbericht zum 12. Spieltag der Saison 2025/26

Datum: 07. - 09. November 2025

Wochentage: Freitag bis Sonntag

Nach einem ereignisreichen 11. Spieltag, der mit torreichen Partien und spannenden Wendungen aufwartete, steht nun der 12. Spieltag bevor. Die Tabelle ist eng umkämpft, besonders an der Spitze, wo SV Schwarz-Weiß München weiterhin den Ton angibt.

Rückblick auf den 11. Spieltag:

FC Dreistern-Neutrudering II - FC Stern München III 3:3: Ein packendes Unentschieden, das beiden Teams wichtige Punkte eingebracht hat, aber den Aufstiegskampf für FC Stern München III erschwert.

SV Schwarz-Weiß München - FC Biberg III 4:2: Der Tabellenführer bleibt ungeschlagen und zeigt erneut seine Offensivstärke.

Fortuna Unterhaching II - MSV Bajuwaren II 1:4: Überraschungssieg für MSV Bajuwaren II, die wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

SpVgg Unterhaching III - SV Akgüney Spor München III 12:1: Ein Torfestival, das SpVgg Unterhaching III in der Spitzengruppe festigt.

Vorschau auf den 12. Spieltag:

Freitag, 07.11.2025 - 19:30 Uhr

SV Waldperlach III (6.) vs. SV Schwarz-Weiß München (1.) – Waldstadion 1

Der ungeschlagene Tabellenführer trifft auswärts auf SV Waldperlach III. Nach dem souveränen Sieg gegen FC Biberg III will Schwarz-Weiß München seine Siegesserie fortsetzen. Waldperlach wird sich jedoch nicht kampflos geschlagen geben und hofft auf einen Überraschungserfolg.

Samstag, 08.11.2025 - 17:45 Uhr

FC Stern München III (3.) vs. SC Baldham-Vaterstetten III (8.) – Sportanlage Säbener Str. 59

Nach dem Remis gegen FC Dreistern-Neutrudering II strebt FC Stern München III einen Dreier an, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Baldham-Vaterstetten hingegen möchte mit einem Auswärtssieg ins obere Tabellendrittel vordringen.

Sonntag, 09.11.2025 - 11:00 Uhr

SK Srbija München III (10.) vs. FC Dreistern-Neutrudering II (7.) – BSA Bert-Brecht-Allee

SK Srbija möchte wieder mal ein Erfolgserlebnis, während Dreistern-Neutrudering nach dem 3:3 gegen Stern München den nächsten Sieg anpeilt. Ein wichtiges Duell für beide Teams.

Sonntag, 09.11.2025 - 11:00 Uhr

MSV Bajuwaren II (9.) vs. SpVgg Unterhaching III (2.) – BSA Görzer Straße

Nach dem Kantersieg von Unterhaching gegen Akgüney Spor (12:1) reisen sie mit breiter Brust an. Bajuwaren II will den Schwung aus dem letzten Sieg mitnehmen und den Favoriten ärgern.

Sonntag, 09.11.2025 - 12:00 Uhr

FC Biberg III (11.) vs. DJK Fasangarten II (12.) – Sportpark Neubiberg

Abstiegskampf pur: Beide Teams brauchen dringend Punkte. Ein „Sechs-Punkte-Spiel“, das für Spannung garantiert.

Fazit:

Die Tabellenspitze bleibt spannend, während im Tabellenkeller wichtige Punkte vergeben werden. Fans dürfen sich auf ein torreiches Wochenende freuen.