Vorschau: Buggingen/Seefelden zu Gast in der Möhlinarena

Schiedsrichter ist Henner Berning.

Die Spvgg 09 kommt als Tabellenzehnter in die Hausener Möhlinarena. Der bisherige Saisonverlauf war ganz klar zweigeteilt: ein starker Start mit einem sehr erfolgreichen September – fünf Punktspiele ungeschlagen, 9 Punkte erreicht und den Bezirksligisten FC Heitersheim mit 3:2 aus dem Pokal gekippt. Dann die andere Seite der Medaille: In den nächsten sechs Partien gab es nur einen Sieg und fünf Niederlagen. Zuletzt beklagte man sogar eine 2:3-Heimpleite gegen das Schlusslicht Spvgg Untermünstertal.

Das macht die Aufgabe für Team 2 umso schwerer, denn die Mannschaft vom Ex-VfR-Spieler Maximilian Maier scheint angeschlagen zu sein. Die Hausener Reserve kann dagegen in Ruhe weiterarbeiten, denn zu den hinteren Regionen hat man sich ein gutes Polster verschafft. Die Truppe um Kapitän Nick Gladrow belegt mit momentan 20 Punkten einen sehr erfreulichen 4. Platz – punktgleich mit dem FC Bad Krozingen sowie hinter dem starken FC Neuenburg (23 Punkte) und dem Topfavoriten VfR Merzhausen (28 Punkte).

°°° VfR Hausen III – Spvgg 09 Buggingen/Seefelden II °°°

Spielbeginn dieser Partie ist um 15.00 Uhr.

Schiedsrichter ist Joshua Jaser.

Die 09er-Reserve steht auf einem guten 6. Platz. In zehn Spielen gab es fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Zuletzt zweimal das volle Punkteprogramm: 2:0 beim SV Tunsel II und 6:3 gegen die Spvgg Untermünstertal II gewonnen.

Allein dieses Ergebnis lässt – wie es unser Team 3 gerne hat – auf eine torreiche Begegnung hoffen. Man wirft mit Toren in den letzten fünf Spielen nur so um sich, egal ob vorne oder hinten. 17:17 Tore belegen dies deutlich. Freuen wir uns also wieder auf einen torreichen Sonntag.

„Auf in die Möhlinarena.“

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)