Vorschau: Brisante Partie im Elztal

– Foto: Achim Keller

Die Vorrundenpartie:

VfR Hausen - SF Elzach-Yach 1:1 (0:1)

Das Vorspiel endete mit einem gerechten Remis, wobei besonders das „Kartenspiel“ hervorstach, denn es gab 13 Gelbe Karten (!!!).

Vor dem Saisonstart blieb unser Team 1 im Südbadischen Verbandspokal ebenfalls in der Möhlinarena erfolgreich. Es gelang ein verdienter 2:0 (2:0)-Erfolg durch Treffer von Leandro Einecker (1:0/20.) und Shqipon Bektashi (2:0/37.).

Nun also das dritte Aufeinandertreffen, dieses Mal im Elztal.

Für beide Mannschaften ein eminent wichtiges Spiel. Denn der VfR Hausen auf Platz 10 mit 23 Punkten und die SF Elzach-Yach, die Platz 11 belegen, mit 22 Zählern, liegen nur ganz knapp vor der Abstiegszone.

Aufzupassen gilt es bei den SF auf Torjäger Jonas Schmieder (12 Saisontore) und seinen kongenialen Partner Claudius Bührer – die beiden sind seit Jahren die „Torfabrik“ der Elztäler.

Bei den Möhlinkickern ist es Pflicht, die unnötige 2:3-Heimniederlage gegen den SC Pfullendorf nach einer unterirdisch schwachen ersten Hälfte nun sofort wieder wettzumachen. Coach Erich Sautner wird die richtigen Hebel angesetzt haben, um das Team um Kapitän Maximilian Faller wieder in die richtige Spur zu bringen.

⚽ VfR Team 1 – Viel Erfolg am Samstag im Elztal ⚽

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)