Vorschau aufs Wochenende

So., 04.12.2022, 14:30 Uhr FC Neuhausen SV Wannweil II

Der letzte Spieltag vor der Winterpause steht vor der Türe. Zu Gast im Neugreuth haben wir den aktuellen Tabellenletzten, den SV Wannweil 2. Mit nur einem Punkt und nur sieben geschossenen Toren haben es die Kicker von Kevin Knellesen aktuell sehr schwer in der Liga. Dennoch sollten die Hofbühlkicker gewarnt sein: Im Hinspiel gingen die Gäste aus Wannweil in Führung, eher der dreifache Ufuk Denizlerli und Mario Dugonjic den Spielstand auf einen damaligen 1:4-Auswärtssieg ummünzen konnten. Die Mannschaft von Steffen Lewerenz möchte die anhaltende Hochform bestätigen und auch hier mit einem Sieg in die Winterpause gehen. Anpfiff ist um 14:30 Uhr, Schiedsrichter der Partie wird Oliver Pfeifle sein.

Wir freuen uns auf einen schönen und spannenden Jahresabschluss! #wirallesindNeuhausen