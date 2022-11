Vorschau aufs Wochenende

Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen den SSV Rübgarten geht es bereits am Samstag für unsere Herren zum nächsten Absteiger aus der A-Liga, dem FC Reutlingen e.V. Die Gastgeber um Trainer Gaetano Antonio Reich kamen sicherlich mit anderen Erwartungen zurück in die Kreisliga B3, doch rangieren zur Zeit nur auf dem zwölften Tabellenplatz. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und acht Niederlagen sind die Kicker aus dem Carl-Diem-Stadion alles andere als gut in die Saison gestartet und dennoch gilt es die Reutlinger nicht zu unterschätzen. Mit fünf Toren ist Fadi El Laham der beste Torschützen in den Reihen der grün-weißen.

Nach zuletzt fünf Siegen in Folge wollen die Hofbühlkicker auch am Samstag an die gute Form anknüpfen und weiter Anschluss zur Tabellenspitze halten. Der Sieg gegen Rübgarten hat den Lewerenz-Schützlingen sichtlich gut getan und auch den Spirit im Team noch einmal aufgefrischt. Anpfiff ist am Samstag um 14:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Carl-Diem Stadion. Schiedsrichter der Partie wird Philipp Scherf sein.