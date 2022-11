– Foto: Björn Franz

Vorschau 16. Spieltag: Traditionsduell am Sonntag SV Eintracht Trier empfängt KSV Hessen Kassel zum Kellerduell

1980/1981 standen sich die zwei Traditionsclubs noch in der zweiten Bundesliga gegenüber. Am Sonntag kommt es zum Kräftemessen drei Ligen tiefer in der Regionalliga Südwest. Dieses Duell gab es hier zuletzt in der Saison 2016/17 (2:1 Sieg Kassel, 3:1 Sieg Trier). Nach sieben Jahre in der Oberliga gelang der Eintracht endlich der Wiederaufstieg in die Südweststaffel, wo die Trierer nun für einen längeren Zeitraum Fuß fassen wollen.

Mit 13 Punkten und einem Torverhältnis von -11 stehen die „Moselstädter“ momentan auf dem sechzehnten Tabellenplatz in der roten Zone. Abstiegskampf pur heißt es also für die Truppe von Trainer Josef Cinar. Die sechs sieglosen Spiele sollen am Sonntag gegen den Tabellennachbarn KSV Hessen Kassel vergessen gemacht werden. Nach zuletzt drei Niederlagen infolge mit der 6:1-Klatsche in Hoffenheim, gab es vergangene Woche endlich wieder etwas Zählbares auswärts beim Tabellenvierten FC 08 Homburg (1:1) zu verzeichnen. Mit einem Heimsieg am Wochenende könnte sich die Eintracht aber schon wieder aus der gefährliche Zone retten und Kontrahent Kassel fünf Punkte hinter sich lassen.

Der ebenfalls abstiegsgefährdetet KSV steht mit einem Punkt und zwei geschossene Toren weniger auf Tabellenplatz 17. Die Hessen wechseln seit den letzten fünf Spielen immer zwischen Sieg und Niederlage ab. Nach dem Dreier am vergangenen Spieltag in Bahlingen müsste demnach also wieder eine Niederlage folgen. Diesen Trend wollen die Gäste allerdings stoppen. Doch auf fremden Plätzen läuft es bis dato mehr als bescheiden für die Mannschaft von Trainer Tobias Damm. Die Ausbeute beschränkt sich auf lediglich einen Zähler. Elf ihrer zwölf Punkte holte die Mannschaft vor heimischem Publikum. Die Gesamtbilanz aus den vergangenen Jahren spricht zudem für den SVE, fünf Siege, vier Remis und zwei Niederlagen stehen hier zu Buche. Beide Teams müssen am Wochenende auf einen ihrer Leistungsträger verzichten. Während der Kassler Steven Rakk aufgrund einer roten Karte noch ein Spiel gesperrt ist, fehlt den Moselstädtern Maurice Roth infolge seiner fünften gelben Karte vom vergangenen Wochenende. TSG-Duell am Freitagabend: Balingen zu Gast in Hoffenheim

Es kommt hier zum Aufeinandertreffen der wohl aktuell formstärksten Teams der Liga. Die Hoffenheimer schwimmen momentan auf einer Erfolgswelle mit sieben Spielen ohne Niederlage und zuletzt fünf Siegen in Folge. Insgesamt 16 Tore erzielte „Hoffe Zwo“ in den letzten fünf Spielen. Damit stellen diese mit 35 geschossenen Toren knapp hinter dem TSV Steinbach Haiger (37 Tore) die zweitbeste Offensive der Liga. Die Bundesligareserve steht folgerichtig auf dem dritten Platz mit nur fünf Punkten Abstand auf Platz eins und zwei Punkten auf Platz zwei. Vor heimischer Kulisse gewannen die Hoffenheimer fünf ihrer sieben Spiele. Die Chancen auf einen Heimsieg gegen die TSG aus Balingen stehen also alles andere als schlecht. Doch auch die Balinger sind in ihrer aktuellen Form nur schwer zu bezwingen. Auswärts verloren die Eyachstädter zudem nur ein einziges Spiel und konnten bereits 14 Punkte sammeln. Mit dem dritten Sieg in Serie letzte Woche zu Hause gegen Wormatia Worms konnte sich die TSG Balingen ins obere Tabellendrittel auf Platz sechs vorarbeiten. Mit einem weiteren Dreier in Sinsheim ohne den gelbgesperrten Jonas Fritschi würden die Württemberger mit Hoffenheim punktetechnisch gleichziehen. Letzte Saison gewann das Team von Martin Braun schon einmal in Hoffenheim mit 2:1. Die Favoritenrolle ist also schwer auszumachen in dieser Begegnung. Achter gegen Erster: SG Barockstadt Fulda empfängt Ulmer „Spatzen“

Der Ulmer Abstand auf Platz zwei beträgt nur noch drei Punkte. Im Gazi Stadion vergangene Woche kamen die „Spatzen“ gegen die Reserve des VfB Stuttgarts nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Aus den letzten drei Spielen holte der SSV nur vier Punkte. Hinzu kommt die Pokalniederlage gegen Neckarsulm im Elfmeterschießen. Defensiv stehen die Schwaben nach wie vor sehr kompakt, bekommen wenig Tore, mit nur neun Gegentreffern ist das absoluter Topwert der Liga. Offensiv sollte der Meisterschaftsfavorit aus Ulm aber eine Schippe drauf legen. In den letzten drei Spielen schoss der Ligaprimus lediglich zwei Tore und mit 27 erzielten Treffern ist das nur Platz sechs der Liga. Mit einem Auswärtssieg in Fulda wollen die Donaustädter wieder zurück in die Erfolgsspur finden und den Platz an der Sonne verteidigen. Eine Niederlage in Fulda ohne den nach wie vor rotgesperrten Andreas Ludwig könnte den Ulmer diesen kosten. Insgesamt 15 Punkte verzeichnete die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz bereits vor heimischer Kulisse. Schon letzte Woche bezwang der Aufsteiger den FSV Frankfurt zu Hause mit 2:1. Nach fünf sieglosen Spielen und einer Reihe an Unentschieden war es ein erlösender Dreier für die Mannschaft von Trainer Sedat Gören. Mit einem Sieg könnte der furios aufspielende Aufsteiger in Richtung oberes Tabellendrittel wandern. Fehlen wird der SG jedoch Kristian Manfred Gaudermann aufgrund einer Gelbsperre. Aufsteiger SGV Freiberg zu Gast beim FSV Frankfurt

Der FSV Frankfurt steht momentan mit 20 Punkten auf dem elften Platz der Tabelle. Magere vier Punkte aus den letzten fünf Spielen stehen in der jüngsten Bilanz. Zuletzt verloren die Frankfurter auswärts bei Aufsteiger Barockstadt Fulda. Kontrahent SGV Freiberg könnte mit einem Sieg bis auf zwei Punkte an die Hessen heranrücken und wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Der Abstand zur gefährlichen Zone beträgt nämlich nur noch zwei Punkte. Mit einer Niederlage in Frankfurt könnten die Schwaben in die rote Zone abrutschen. Die Form aus den letzten vier Spielen spricht nicht unbedingt für einen Auswärtssieg gegen den heimstarken FSV Frankfurt. Hier gab es nur vier Punkte aus den letzten vier Spielen für den Aufsteiger. Die zahlreichen Unentschieden könnten sich die Freiberger ankreiden. Mit insgesamt sechs Unentschieden sind sie mit Stuttgart und Fulda auf einer Ebene. Gegen den FSV sollen allerdings wieder drei Punkte her.

Mainz will starke Form zu Hause gegen Walldorf aufrechterhalten

Der seit fünf Spielen ungeschlagene FSV Mainz 05 II trifft am Samstagmittag auf den abstiegsgefährdeten FC Astoria Walldorf. Auf dem Papier sollte es eine klare Sache für die Mainzer sein. Mit 26 Punkten stehen diese auf dem fünften Platz mit insgesamt acht Siegen. Zehn Plätze dahinter mit der Hälfte an Siegen und elf Punkten weniger rangieren die Walldorfer, nur einen Platz über der roten Zone. Die Nullfünfer holten vergangene Woche einen Punkt gegen die heimstarken Offenbacher. Nur wenigen Mannschaften ist dies bislang gelungen. Des Weiteren sind die Mainzer nun fünf Spiele ungeschlagen. Elf Punkte aus den letzten fünf Spielen ist eine durchaus befriedigende Ausbeute für die Truppe von Trainer Jan Siewert. Für die Walldorfer gab es nach zwei Siegen zuletzt wieder zwei Niederlagen infolge. Letzte Woche geriet die Astoria gegen den Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger unter die Räder. Zur Halbzeit lag die Astoria bereits fünf Tore zurück und verlor am Ende mit 0:6 auf heimischem Rasen. Gegen die Kickers aus Offenbach sind die Walldorfer nun wieder auf Wiedergutmachung aus. Im Hinblick auf die Abstiegsränge würde etwas Zählbares sehr gut tun. Mit einer Niederlage könnte der FC-A auf Platz 17 abrutschen, sollten Trier und Kassel ihre Spiele gewinnen. Steinbach will Platz zwei gegen Stuttgart verteidigen und träumt von mehr

Mit dem 6:0-Kantersieg letzte Woche über den FC Astoria Walldorf konnten sich die Steinbacher bis auf drei Punkte an Spitzenreiter Ulm heranarbeiten. Mit insgesamt 37 Toren stellt der TSV zudem die torgefährlichste Offensive der Regionalliga Südwest. Am Wochenende geht es zu Hause gegen den VfB Stuttgart II. Sollte der SSV Ulm am Wochenende verlieren und Steinbach seine Hausaufgaben gegen den VfB erledigen, könnten die Hessen aufgrund des besseren Torverhältnisses erstmalig auf Tabellenplatz eins vorrücken. Doch gegen die ,,Jungen Wilden“ wird das sicher kein Selbstläufer. Die Stuttgarter sind durchaus in der Lage, Spitzenteams wie den TSV Steinbach Haiger zu ärgern. Das zeigten sie letzte Woche beim Punktgewinn gegen Spitzenreiter SSV Ulm (0:0). Die Schwaben stehen mit 21 Punkten im gesicherten Mittelfeld auf Tabellenplatz neun. Mit einem Auswärtssieg könnte die Stuttgarter Bundesligareserve bis auf zwei Punkte ans obere Tabellendrittel heranschreiten. Auf fremden Plätzen ist die Punkteausbeute jedoch sehr dürftig. Erst einen Dreier und drei Unentschieden konnten die Schwaben auswärts sammeln. Letzte Saison gingen in diesem Duell vier Punkte auf das schwäbische Zählerkonto. Kellerduell in Koblenz: Der VfR Aalen zu Gast bei RW Koblenz

Zum aktuellen Zeitpunkt steht der VfR Aalen mit 15 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz, acht Punkte vor Tabellenschlusslicht Rot-Weiss Koblenz. Infolge des jüngst gestellten Insolvenzantrags und dem folgenden Neun-Punkte-Abzug wird der VfR jedoch auf den letzten Tabellenrang, einen Punkt hinter Koblenz abrutschen. So könnten die drei Punkte am Wochenende in Koblenz schon wieder Gold wert sein, um den letzten Platz schnellstmöglich wieder zu verlassen und den Anschluss an das rettende Ufer nicht komplett zu verlieren. Zuletzt lief es zumindest sportlich für den VfR etwas besser als noch vor ein paar Wochen. Nach den sieben sieglosen Spielen gewannen die Schwarz-Weißen zu Hause gegen Trier und holten eine Woche darauf ein Unentschieden in Worms. Am letzten Spieltag mussten sich die Aalener jedoch gegen die zurzeit erfolgreich aufspielenden Hoffenheimer knapp mit 0:1 geschlagen geben. Gegen die abgeschlagenen Koblenzer sollte ein Sieg vor heimischer Kulisse also Pflicht sein. Die Rot-Weissen sind nun seit zwölf Spielen sieglos und konnten erst einen einzigen Sieg verbuchen. Auswärts kam die „Elf vom deutschen Eck“ auch noch nicht über ein Unentschieden hinaus. Der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt derweil schon acht Punkte. Als Folge, gab der Verein unter der Woche die Trennung des bisherigen Trainers Oliver Reck bekannt. Am kommenden Wochenende auf der Koblenzer Trainerbank Platz nehmen wird Adrian Alipour, der noch in der vergangenen Saison den TSV Steinbach Haiger trainierte. FC 08 Homburg zu Gast in Worms

Der VfR Wormatia Worms ist eine von vier Mannschaften mit einem Zählerkonto von 15. Der Abstand zur gefährlichen Zone beträgt nur zwei Punkte. Mit einer Niederlage am Wochenende könnte der VfR somit auf einen Abstiegsplatz rücken, sollten Trier und Walldorf ihre Spiele gewinnen. Mit dem FC 08 Homburg hat der Aufsteiger am Sonntag aber eine schwere Aufgabe vor der Brust. Die Form der letzten drei Spiele spricht nicht unbedingt für einen Heimerfolg der von Maximilian Mehring trainierten Wormatia. Da holten seine Schützlinge nämlich lediglich zwei Punkte. Zuletzt verloren die Wormaten auswärts in Balingen knapp mit 0:1. Nicht mit von der Partie wird Sandro Loechelt sein, welcher aufgrund seiner fünften gelben Karte der Wormatia nicht helfen kann. Doch auch die Saarländer wollen am Wochenende unbedingt Punkte einfahren, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht aus den Augen zu verlieren. Die Nullachter konnten nach den drei Niederlagen infolge nun wieder vier Punkte aus den letzten zwei Spielen verbuchen. Nach dem Dreier in Bahlingen kamen die Homburger am Wochenende zu Hause gegen Trier aber nicht über ein Unentschieden hinaus. Mit 26 Punkten stehen die Grün-Weißen auf dem vierten Tabellenplatz. Der Abstand auf Spitzenreiter Ulm beträgt ganze acht Punkte. Während Steinbach (31 Punkte) und Hoffenheim (29 Punkte) sich aber noch in Sichtweite befinden. Schwächelnde Bahlinger gegen Offenbach gefordert

