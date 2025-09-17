Vorschau: 1. FC Rielasingen-Arlen zu Gast in der Möhlinarena

… stellt sich an der Möhlin vor. Die Mannschaft von der „Talwiese“ ist bei zwei Siegen und drei Remis noch ungeschlagen in der laufenden Saison. Der 1. FC hat sich seinen ehemaligen Erfolgstrainer Michael Schilling wieder zurückgeholt. Er führte das Team 2018/19 von der Verbandsliga Südbaden in die Oberliga Baden-Württemberg. Dort war man danach vier Saisons zugange. Das Schilling-Team ist sehr ausgewogen, ob in der Defensive oder in der Offensive. Die Plätze vier bzw. sechs in den beiden letzten Jahren belegen dies.

Unser Team und besonders das Trainerteam Amaury Bischoff und Yannick Häringer hoffen, dass sich das Lazarett diese Woche etwas lichtet. Mehr als ein Drittel des Kaders (9 Spieler) fehlte verletzt und aus weiteren diversen Gründen zuletzt beim Spiel in Auggen. Aber die Mannschaft, die im „Lettenpark“ zum Zuge kam, überzeugte voll und ganz. Diszipliniert an die Marschroute und den Plan gehalten, mit einem hochverdienten Punktgewinn beim Favoriten. Mit dieser Einstellung und dem Willen ist am Samstag definitiv etwas drin.

Ein hoffentlich gutes Omen ist die jüngste Bilanz gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen. Drei Siege in den letzten drei Vergleichen (4:1 / 1:0 / 3:0) sind eine tolle Bilanz.

Die Daumen sind fest gedrückt.

Mike Gaulrapp (VfR)