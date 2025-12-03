Vorrundenrückblick auf die Herren Ü30/Ü40/Ü50-Staffeln

Axel Klintworth (rechts, SV Ahlerstedt/Ottendorf) gehört bei den Herren Ü50 noch immer zu den besten Fußballern. – Foto: Michael Brunsch

Auch im höheren Fußballeralter wird noch um Meistertitel gespielt. Der Ehrgeiz ist nach wie vor groß. Während in der Herren Ü30-Kreisliga die Akteure meist gerade aus den Herrenteams kamen, liegen die Karrieren oder Laufbahnen in der Herren Ü40 und Ü50 schon eine Weile länger zurück. Stehen in der aktuellen Saison die Favoriten an der Spitze oder gibt es Überraschungen?

In der Herren Ü30-Kreisliga spielen 13 Mannschaften. Nach der Vorrunde wird die Liga zweigeteilt. Sieben Teams spielen dann in der Meisterrunde um den Kreismeister, für die letzten sechs geht es in der Hauptrunde weiter. Derzeit gibt die Tabelle ein schiefes Bild ab, da einige Mannschaften bereits zehn Partien ausgetragen haben, Titelverteidiger MTV Hammah erst acht. Eine grandiose Saison spielen bislang die Vereinigten Sportvereine Hedendorf/Neukloster. Alle zehn Begegnungen gewann die Elf von Trainer Christian Brugner bislang, ist Erster und dürfte ein ganz heißer Titelanwärter sein. Der Kampf um die Meisterrunde

Torben Hildebrandt gewann mit den Herren Ü30 bislang alle Punktspiele. – Foto: Michael Brunsch

Dahinter tummeln sich die üblichen Verdächtigen. Der FC Oste/Oldendorf, TSV Wiepenkathen, MTV Hammah, VfL Güldenstern Stade und TuS Harsefeld gehörten schon im letzten Jahr zu den Topteams. War die SV Ahlerstedt/Ottendorf in der vergangenen Saison noch enttäuschend nur in der Hauptrunde gelandet, könnte es diesmal knapp für die Meisterrunde reichen. Die AHSG Niederelbe befindet sich allerdings in Lauerstellung. Die anderen fünf Mannschaften, TSV Eintracht Immenbeck, AHSG Altes Land, TuS Eiche Bargstedt, SV Ottensen und die SV Drochtersen/Assel sind chancenlos im Kampf um die Meisterrunde. In der Torschützenliste führen Stades Matej Kocmarsky und Pascal Voigt vom MTV Hammah mit jeweils elf, vor Torben Hildebrandt (VSV Hedendorf/Neukloster) mit neun und Danny Oppermann (SV Drochtersen/Assel) mit acht Treffern.

Herren Ü40 Kreisliga In der Kreisliga Herren Ü40 steht Serienmeister VfL Güldenstern Stade auch diesmal wieder ganz oben in der Tabelle. Seit 2016 gibt es den Verein jetzt, nur einmal, 2023/2024, störte der SV Ottensen die Siegesserie. In den letzten beiden Jahren hat sich aus verschiedenen Gründen das Verhältnis zwischen den beiden Kontrahenten nicht gerade zum Positiven entwickelt. Aktuell gewann Stade alle sechs Vorrundenspiele, schoss bereits 49 Tore. Die Konkurrenten aus Ottensen, Ahlerstedt/Ottendorf, Bützfleth und Apensen/Harsefeld laufen weit entfernt hinterher. Der SV Ottensen konnte das große Verletzungspech nicht kompensieren. Aufsteiger FSV Bliedersdorf/Nottensdorf und Schlusslicht ASSG Hagen/Fredenbeck/Dollern sind hier chancenlos, machen die beiden letzten Plätze unter sich aus. Die ASSG steht mit null Punkten ganz unten, verlor gegen Stade sage und schreibe mit 1:17 (!). Den Abstieg zu verhindern dürfte schwerfallen. In der Torschützenliste führt auch hier Stades Matej Kocmarsky mit 20, vor Ottensens Martin Doss mit 16 und Dennis Meibohm (SV Ahlerstedt/Ottendorf) mit 10 Treffern.

Ü40-Spiele zwischen dem SV Ottensen (Oliver Herold, links) und dem VfL Güldenstern Stade (Christian Neumann, rechts) haben immer ihren besonderen Reiz. – Foto: Jörg Struwe

Herren Ü40-1. Kreisklasse Äußerst spannend ist der Titel- und Aufstiegskampf in der Herren Ü40-1. Kreisklasse. Fünf Mannschaften liegen gerade einmal drei Punkte auseinander. Dem Aufsteiger TSV Wiepenkathen könnte der Durchmarsch gelingen. Die VSV Hedendorf/Neukloster, SV Drochtersen/Assel, der FC Mulsum/Kutenholz und die ASSG Altes Land hätten etwas dagegen. Selbst die ASSG Himmelpforten/Hammah/ Heinbopckel auf dem sechsten Platz ist bei vier Punkten Rückstand noch nicht aus dem Rennen. Hier kann es allerdings auch gegen den Abstieg gehen, da der letzte Platz, den der Deinster SV aktuell belegt, auch nur vier Punkte entfernt ist.

Einen Punkt über dem Strich liegt die ASSG Hagen/Fredenbeck/Dollern. In der Torschützenliste führt Andy Sandmann (SV Drochtersen/Assel) vor Patrick Schulz (ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel) Herren Ü40 2. Kreisklasse In der 2. Kreisklasse läuft es ähnlich spannend. Drei Mannschaften spielen um den Aufstieg und die Meisterschaft. Der FC Oste/Oldendorf müsste mit seinem Potenzial eigentlich langsam eine Klasse höher. TuS Eiche Bargstedt und SV Burweg liegen aber lediglich drei Punkte dahinter. Für den SV Ottensen II reicht es nur zu einer Außenseiterrolle. Ab Platz fünf geht es nur darum, nicht Letzter zu werden. Führender der Torschützenliste ist Bützfleths Andre Messling mit elf vor Bernd Meyer vom FC Oste/Oldendorf mit neun Treffern.

Hedendorfs Christian Wohlers (links) im Zweikampf mit Andree Knabbe von der ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel. – Foto: Michael Brunsch

Herren Ü50 Kreisliga Bei den ältesten Fußballern im Landkreis Stade, den Herren Ü50, ist der bisherige Saisonverlauf ähnlich wie in den letzten Jahren. Keine Mannschaft kann sich entscheidend an der Spitze absetzen. Vorjahressieger SV Ahlerstedt/Ottendorf mischt wieder im Kampf um den Titel mit. Auf Platz eins steht die ASSG Harsefeld/Apensen, die am letzten Spieltag der Vorsaison noch vom Nachbarn A/O abgefangen wurde und jetzt ganz heiß darauf ist, den Titel zu holen.

Ganz vorne dabei sind diesmal die VSV Hedendorf/Neukloster, die in den letzten Jahren keine Rolle im Meisterschaftskampf spielten. Gefunden hat sich die neue Spielgemeinschaft aus Buxtehude und Ottensen, die schon einige Achtungserfolge präsentierte wie beim hochverdienten 5:0 gegen Himmelpforten/Hammah/Heinbockel und dem 3:0 in Ottendorf. Die ansonsten defensivstarken Deinster bekamen beim 4:7 gegen die ASSG Himmelpforten/Hammah/ Heinbockel zum ersten Mal so richtig ihre Grenzen aufgezeigt und verloren vorerst den Kontakt nach ganz oben.

Sven Wollert (ASSG Harsefeld/Apensen Ü50) will in dieser Saison den zuletzt verpassten Meistertitel gewinnen. – Foto: Michael Brunsch