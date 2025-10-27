Vorrundenmeister SF Fischbachau lässt Punkte liegen – TSV Irschenberg feiert Kantersieg

Der letzte Spieltag der Vorrunde in der A-Klasse 4 wurde durch das schlechte Wetter zu einer Schlammschlacht. Vorrundenmeister SF Fischbachau ließ dabei Punkte beim FC Real Kreuth liegen, der TSV Irschenberg und der SV Miesbach II fuhren hohe Siege ein.

„Mit dem Halbzeitstand waren sie noch ganz gut bedient“, meint SC-Sprecher Marc Doll. Trotz des herben Rückschlags ließen die Tegernseer nicht locker und kombinierten sich oft bis zum Strafraum durch. Die Abschlüsse blieben jedoch ungefährlich. Im zweiten Abschnitt schaltete der SC in den Verwaltungsmodus und verringerte ohne schwerwiegende Probleme den Rückstand auf die Tabellenführung. „Mit ein bisschen Glück hätten wir einen Punkt holen können“, erklärt SG-Trainer Andreas Rohnbogner. Einzig die zehn Minuten um die Wörnsmühler Treffer habe man verschlafen.

Ein qualitativ hochwertiges A-Klassen-Spiel sahen die Zuschauer auf einem schwer bespielbaren Platz in Gmund. Während die Hausherren von Beginn an voll im Spiel waren, wachten die Wörnsmühler erst nach einer Viertelstunde auf. Nach einigen knapp vergebenen Chancen entschied Top-Stürmer Matthias Fichtner die Partie mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten.

SV Miesbach II – TSV Weyarn II 4:1 (1:0)

Tore: 1:0 Feicht (45. +3.), 1:1 Voulgaris (53.), 2:1 Erten (64.), 3:1/4:1 Morena (72./78.). Zeitstrafe: Höhbauer (TSV/58./Foul).

Eine harte Nuss musste die stark besetzte Miesbacher Bezirksligareserve gegen die tief stehende Weyarner Kreisklassenreserve knacken. Im ersten Durchgang gelang es dem TSV durch eine defensive Kampfleistung, den SV nur zu wenigen zwingenden Torchancen kommen zu lassen. Kurz vor der Pause traf Sebastian Feicht durch einen Sonntagsschuss.

Nach Wiederanpfiff kamen die Gäste besser aus der Kabine und wurden durch den Ausgleich belohnt. Eine Zeitstrafe brachte dann die Wendung, die Miesbacher übernahmen das Zepter. Bezirksligaspieler Sean Erten verwandelte einen Freistoß direkt und Gian-Luca Morena machte nach einer Ecke den Deckel drauf. „Es war eine tolle Mannschaftsleistung. Wir haben Miesbach vor ernsthafte Probleme gestellt und super gekämpft“, resümiert TSV-Spielertrainer Julian Arndt. Am Ende sei das Ergebnis zu hoch ausgefallen.

FC Real Kreuth II – SF Fischbachau 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Kaiser (41.), 1:1 Drainer (45. +1./Elfmeter), 1:2 Grünwald (63.), 2:2 Schmid (77.).

Der Enterbach wurde auch in dieser Saison zum Favoritenkiller. Nachdem sich in der letzten Saison bereits Hartpenning hier den Aufstieg verspielte, ließ dieses Mal Fischbachau Punkte liegen. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden. „Es war ein Spiel, das in beide Richtungen hätte kippen können“, resümiert SF-Coach Hans Ostner.

Es sei eine intensive Partie gegen eine stark besetzte Kreuther Reservemannschaft gewesen. „Wir haben gut dagegengehalten. Ein großes Lob an meine Mannschaft für einen guten Kampf bei schwierigen Platzverhältnissen“, lobt Ostner. Fischbachau wandelte den Rückstand zwischenzeitlich in eine Führung um, doch Kreuths Verteidiger Elias Schmid bescherte dem FC Real schlussendlich einen Punkt. „Wir haben dagegengehalten und uns den Punkt verdient“, meint Trainer Jürgen Welker. TSV Schliersee – SC Wall ⇥3:3 (2:1) Tore: 1:0 Csordas (14.), 1:1 Meßmer (18.), 2:1 Loew (Elfmeter/30.), 2:2 Meßmer (Elfmeter/53.), 3:2 Loew (83.), 3:3 Meßmer (Elfmeter/90.+5.). Der SC Wall konnte erneut spät in der Partie einen Punkt einfahren. Gegen kriselnde Schlierseer kämpfte sich der SC gleich dreimal nach einem Rückstand zurück. Bereits im ersten Durchgang wurde eine faire Partie durch beidseitig miserable Schiedsrichterentscheidungen immer wilder und hektischer.

Ein aus Waller Sicht fragwürdiger Elfmeter sorgte für das 2:1. Ein weiterer Elfer egalisierte dies jedoch wieder. In der Schlussphase traf Doppelpacker Thomas Loew zur vermeintlichen Entscheidung. In der Nachspielzeit zeigte jedoch der Schiedsrichter ein drittes Mal auf den Punkt und SC-Stürmer Vitus Meßmer schnürte seinen Dreierpack. „Es war eine geile Mannschaftsleistung. Unser Credo: Wir geben nicht auf, egal was passiert“, sagt SC-Coach Ethem Perovic, der in seiner Amtszeit noch ungeschlagen ist.

TSV Irschenberg – Lenggrieser SC II 6:1 (3:1)

Tore: 1:0 Knill (ET /15.), 2:0 Ableitner (27.), 2:1 Knill (41.), 3:1/4:1 Huber (42./59.), 5:1 Andreae (62.), 6:1 Huber (86.).

Nach drei herben und hohen Niederlagen in Serie gelang dem TSV Irschenberg gegen die Lenggrieser Reservemannschaft ein Befreiungsschlag. Obwohl das Sturmduo aus Stefan Moser und Robert Fric gesperrt fehlte, konnte Coach Mike Unrecht wieder eine starke Truppe auf den Rasen stellen. Die Irschenberger Offensivabteilung funktionierte.

„Der Sieg geht auch in der Höhe auf jeden Fall in Ordnung“, resümiert Unrecht. Seine Mannschaft habe solide verteidigt und ansehnlich nach vorne gespielt. Vor allem Martin Huber stach mit seinem Dreierpack auf dem rechten Flügel heraus. „Heute war alles im grünen Bereich“, lobt Unrecht. Die Irschenberger bleiben im Mittelfeld der Tabelle und ziehen an Lenggries vorbei.