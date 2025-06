Vorrundengruppen der DFB-Nachwuchsliga sind eingeteilt

Im August gehen die U19 und U17 DFB-Nachwuchsligen in die zweite Saison seit der Umstrukturierung im Vorjahr. Die DFB-Spielleitung teilte die regionalen Gruppen für die Vorrunde ein – in der U19 sind es neun, in der U17 acht Gruppen. In der zweiten Saisonhälfte folgt dann die Haupt- und ab dem Achtelfinale die Endrunde inklusive des Finales um die Deutsche Meisterschaft.

Die U19 trifft in der Gruppe D auf den 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, den FC Ingolstadt, Kickers Offenbach, die SpVgg Greuther Fürth und Jahn Regensburg. Gespielt wird in Hin- und Rückspiel, die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die besten sechs Drittplatzierten qualifizieren sich für Liga A. Alle anderen Teams treten in der zweiten Saisonhälfte in Liga B an.

Mit dem FC Bayern München, dem FC Ingolstadt, dem SC Freiburg, der SpVgg Unterhaching, dem SSV Ulm, dem SV Sandhausen und den Stuttgarter Kickers bekommt es die U17 in der Gruppe E zu tun. Nach der Vorrunde geht es für die Teams von Platz eins bis drei der Tabelle in der Hauptrunde in Liga A mit insgesamt 24 Teams weiter. Die Plätze vier bis acht jeder Gruppe spielen die zweite Saisonhälfte in Liga B.