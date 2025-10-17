Vorrundenfinale: Haberskirchen zu Gast in Massing Verlinkte Inhalte präsentiert von KK Pfarrkirchen Massing Haberskirch.

Zum Abschluss der Vorrunde reist die SpVgg Haberskirchen zum TSV Massing – ein echtes Duell auf Augenhöhe. Mit 16 Punkten liegt Massing nur einen Zähler hinter Haberskirchen und zeigt sich in dieser Saison als echte Wundertüte: Überraschende Siege gegen Dornach und ein Remis gegen Oberdietfurt stehen deutlichen Niederlagen gegen Julbach und Amsham gegenüber. Klar ist: An einem guten Tag kann Massing jede Mannschaft schlagen. Nach einer starken Rückrunde in der vergangenen Saison sicherte sich der TSV souverän den Klassenerhalt und scheint den Schwung erfolgreich in die neue Spielzeit mitgenommen zu haben. Zwar fehlt der herausragende Einzelspieler, doch als Team überzeugt Massing durch Geschlossenheit und Einsatz. In der letzten Saison musste man sich allerdings in beiden Begegnungen der SpVgg Haberskirchen geschlagen geben.

Haberskirchen kam zuletzt zweimal nicht über ein Unentschieden hinaus – ein Achtungserfolg für die Moral, aber zu wenig, um sich in der Tabelle entscheidend zu verbessern. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt zwar sechs Punkte, ist aber kein Grund zur Entspannung. Ein Sieg zum Vorrundenabschluss wäre daher enorm wichtig, um das Polster nach unten auszubauen. Besonders gefragt ist wieder mehr Offensivdrang: Zwar wurden die wenigen Chancen zuletzt effizient genutzt, doch insgesamt fehlte es an Durchschlagskraft. Die Defensive hingegen präsentierte sich gegen Tabellenführer Oberdietfurt in Topform und ließ kaum etwas zu. Gelingt es, diese Stabilität zu bewahren und vorne wieder Lösungen zu finden, ist ein Dreier in Massing absolut im Bereich des Möglichen.