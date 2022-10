Vorrundenfinale: Derby im Klosterdorf gegen "Dumba" Nach dem Ende der Sieglos-Serie will die Klempau-Elf auch beim Nachbarrivalen in Tremmersdorf punkten.

"It´s Derbytime" heißt es zum Finale der Vorrunde in der Kreisliga Nord, wenn sich der FC Tremmersdorf (6./19) und der SC Kirchenthumbach (10./13) beim ewig jungen Nachbarduell gegenüberstehen. Auch wenn der Tabellenplatz und das Heimrecht die Favoritenrolle der Ferstl-Elf "zuschustert", die eigenen Regeln einer solchen Auseinandersetzung lassen den Spielausgang schwer vorhersagen. Zudem reist der SCK mit einem 3:1-Erfolg gegen Kulmain im Rücken an, während die Heimelf zuletzt in Kohlberg mit dem gleichen Ergebnis den Kürzeren zog. Spannung ist also angesagt, das Zuschauerinteresse wird sicher groß sein.

Auch gegen den TSV Erbendorf gelang es der Dal-Elf, die achte Niederlage in Folge zu verhindern. Die fast 40 Kilometer lange Fahrt an die tschechische Grenze soll nun genutzt werden, um endlich den Knoten platzen zu lassen, auch, damit der Abstand zum Relegationsplatz zum Vorrundenende nicht noch mehr anwächst. Die Stärken des Gegners sind bekannt, nur wenn sich die mit 40 Gegentoren bislang löchrichste Abwehr stabil zeigt, dann ergeben sich Chancen, dem offensivstarken Gastgeber womöglich Zählbares abzuringen.

Mit dem überzeugenden Auftritt in Reuth hat der TSV drei Punkte verbucht, die ihm nach unten ein wenig Luft verschaffen. Im Match mit dem Tabellenvorletzten gilt es nun, nachzulegen, um weiter im "Aufzug nach oben" zu bleiben. Eine leichte Aufgabe wartet laut Bernd Häuber aber nicht auf die Seinen: "Wir werden uns vom Tabellenplatz der Plößberger nicht täuschen lassen und bereiten uns optimal vor. Taktisch wird es wieder ein anderes Spiel werden, als das Letzte. Doch gehen wir mit Selbstvertrauen und auch mutig in diese Partie, die wir zum Abschluss der Vorrunde natürlich gewinnen wollen", so der Coach der Grenzlandelf, Bernd Häuber.

Nach zwei enttäuschenden Auftritten im heimischen "Kreinzl" hat die Steinwaldelf beim knappen, aber verdienten 2:1 in Plößberg erneut ihr "Gesicht in der Fremde" gezeigt und sich damit sogar an die Spitze der Auswärtstabelle gesetzt. TSV-Coach Roland Lang fordert seine Elf nun auf, endlich die offensichtlichen Probleme auf eigenem Terrain abzulegen: "Gegen Kohlberg erwarte ich ein schweres Spiel gegen einen starken Aufsteiger. Noch dazu, wo wir zuhause in dieser Saison nur selten überzeugt haben. So ist die Absicht, das eigene Publikum endlich wieder einmal zufrieden zu stellen und im besten Fall natürlich einen Dreier einzufahren. Personell schaut´s dabei gut aus", so der Erbendorfer Übungsleiter.

Spürbare Erleichterung herrschte bei Mannschaft und Verantwortlichen des SV Kohlberg nach dem Heimsieg gegen den FC Tremmersdorf am letzten Wochenende. Eine lange Durststrecke ohne Zählbares war zu Ende gegangen, die Talfahrt in der Tabelle war gestoppt worden. "Endlich hatte sich unsere Mannschaft wieder einmal belohnt für die tollen Leistungen, die sie Woche für Woche im Training und auf dem Platz gezeigt hat. So gehen wir nun zuversichtlich ins letzte Hinrundenspiel gegen Erbendorf. Wir wissen wohl um die gefährliche Offensive des Gastgebers, nicht zuletzt durch seinen Toptorjäger Sandro Hösl, doch fahren wir in den Steinwald, um zu punkten", so SVK-Abteilungsleiter Martin Lehner.