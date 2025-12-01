Vorrundenabschluss nach Maß! Neuwirt-Elf dreht zweimaligen Rückstand

Die U17 des VfL Wolfsburg hat die Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga mit einem starken Auftritt beendet. Beim 5:2 (1:1) gegen den Halleschen FC bewies das Team von Interimstrainer Jan Neuwirt große Moral, drehte nach dem 1:0 gleich zwei Rückstände und krönte sich dank des parallelen 4:6-Auswärtspatzer von Konkurrent Magdeburg beim HSV zum Vorrundensieger der Gruppe B.

Die Jungwölfe mussten sich zunächst der hohen Intensität der Hallenser erwehren und fanden schwer ins Spiel. Dennoch gelang die Führung: Otto Paananen flankte präzise auf Mißbach, der zum 1:0 einschob (23.). Halle schlug kurz vor der Pause zurück: Bembennek verwandelte einen Konter zum 1:1 (44.).

Unmittelbar nach Wiederanpfiff kassierte der VfL sogar das 1:2, als Al-Ali nach Flanke am höchsten stieg (47.). Doch der erneute Rückstand wirkte wie ein Weckruf: Über Vajagic gelangte der Ball zu Joker Lazzara, der sofort zum 2:2 traf (49.). Nur fünf Minuten später sorgte Vajagic selbst für die erneute Führung (55.). Spätestens mit dem 4:2 durch Jiang (73.) war die Partie entschieden – Nwosu setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Neuwirt: „Ein richtig guter Abschluss“

„Wir hatten in der ersten Halbzeit große Probleme, unsere eigene Intensität auf den Platz zu bringen“, erklärte Neuwirt. „Der Treffer zum 1:2 war ein Dämpfer, aber er hat uns wachgerüttelt. Danach haben wir das Spiel gedreht, alles kontrolliert und absolut verdient gewonnen. Das war ein richtig guter Abschluss der Vorrunde.“

Am kommenden Wochenende steht für die Jungwölfe das Pokalspiel an – mit dem Ziel, den Schwung mitzunehmen und das Halbfinalticket zu lösen.

Aufstellung VfL Wolfsburg U17: Pernis – Thabit, Flodin Furuseth, Schönhoff, Horn (83. Nwosu) – Peters, Jiang (83. Mhana), Mißbach (71. Jewtschuk) – Hernandez Soler (89. van der Vorst), Vajagic (72. Simo Kom), Paananen (46. Lazzara)

Tore: 1:0 Mißbach (23.), 1:1 Bembennek (44.), 1:2 Al-Ali (47.), 2:2 Lazzara (49.), 3:2 Vajagic (55.), 4:2 Jiang (73.), 5:2 Nwosu (91.)