Vorrunde, die bei der SG Unadingen/Dittishausen für Vorfreude sorgt
SG Unadingen/Dittishausen startete stark in die Saison der Fußball-Kreisliga-A
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Tobias Wolf und die SG Unadingen/Dittishausen konnten bisher überzeugen. – Foto: olfgang Scheu
Die SG Unadingen/Dittishausen startete stark in die Saison der Fußball-Kreisliga-A, danach ließen die Ergebnisse etwas zu wünschen übrig. Dennoch spricht der Trainer seinem Team ein Lob aus.
Es gibt Trainer, die können ihre Anspannung nicht verbergen. Gerade vor der Saison oder während der Winterpause. Keiner weiß nichts Genaues. Wie sieht das werte Befinden der Mannschaft aus? Sollte auch Javier Invernot nervös sein, so müsste man ihm sogleich einen Oscar überreichen. Doch gemach, die Wahrscheinlichkeit, dass der Coach der SG Unadingen/Dittishausen nicht schauspielert, sondern seine innere Ruhe aus den Leistungen der Mannschaft schöpft, ist wesentlich größer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.