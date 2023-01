Vorrunde der Krefelder Stadtmeisterschaft: Stefan G. Rex ist happy Die Favoriten haben sich in der Glockenspitzhalle durchgesetzt. Die Endrunde steigt am kommenden Sonntag ab 12 Uhr.

Es war eine schöne Abwechslung und hat vor allem viel Spaß gemacht. Bei der offenen Krefelder Stadtmeisterschaft im Hallenfußball setzten sich in der Vorrunde allerdings alle Favoriten durch und erreichten die Endrunde um den Volksbank-Wanderpokal, die am kommenden Sonntag, ab 12 Uhr in der Glockenspitzhalle stattfindet.

Freuen konnte sich Rex auch über die sportlichen Leistungen seiner Schützlinge, denn er trainiert die erste und zweite Mannschaft des VfB. Beide Teams schafften den Einzug in die Endrunde, wobei vor allem die in der Kreisliga C beheimatete Zweitvertretung mit dem zweiten Platz in Gruppe A hinter Bezirksligist VfL Tönisberg überraschte. In der Gruppe B qualifizierte sich neben der Erstvertretung des Veranstalters, B-Ligist Viktoria Krefeld für die Endrunde.

In Gruppe C wurde der KFC Uerdingen mit vier deutlichen Siegen seiner Favoritenrolle gerecht. Als Zweiter schaffte erwartungsgemäß A-Ligist FC Hellas den Sprung in die Finalrunde. Schwer tat sich in der Gruppe D Landesligist VfR Fischeln, obwohl er als Tabellenerster in die Endrunde einzog. Nur beim 7:0 über Schlusslicht Eintracht Vinhoven landete die Auswahl von Trainer Ronny Kockel einen klaren Sieg. Platz zwei und drei belegen in dieser Gruppe Paschaspor und Marathon Krefeld und stehen damit ebenfalls in der Endrunde.

Spannend ging es in der Gruppe E zu Titelverteidiger SC St. Tönis sicherte sich erst vier Sekunden vor Spielende gegen den TSV Meerbusch II, der als Gruppendritter aber auch für das Endturnier qualifiziert ist, den Einzug in die Finalrunde. Zweiter wurde etwas überraschend B-Ligist TSV Boisheim. Die Boisheimer sagten aber am Sonntag ihre Teilnahme an der Endrunde ab, weil sie am kommenden Sonntag an der Stadtmeisterschaft in Viersen teilnehmen. Union Krefeld rückt dafür nach.