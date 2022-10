Vorpremiere: „um Ball – 50 Joer Fraefussball zu Lëtzebuerg“ Tessy Troes‘ Projekt im Rahmen des Kulturjahres Esch 2022 wird heute Abend uraufgeführt

Tessy Troes hatte viel vor, als sie ihr Projekt vor drei Jahren für die Aufnahme in das Programm des Kulturjahres „Esch 2022“ anmeldete. Nach viel akribischer Arbeit ist ihr Film „Um Ball“ fertiggestellt und wird heute Abend im Rahmen einer Vorpremiere in Differdingen uraufgeführt.

Vor fast zwei Jahren veröffentlichte die FuPa-Redaktion einen Artikel, der das damals noch in seinen Kinderschuhen steckende Projekt eines Dokumentarfilms über die Entwicklung des Frauenfußballs in Luxemburg vorstellte. Die Resonanz auf verschiedene Aufrufe war überwältigend, wie uns Filmemacherin Tessy Troes verriet: „Um die Fördermittel von Esch 2022 zu erhalten, mussten wir das generelle Interesse am Projekt nachweisen. Eine Umfrage, die dies untermauern sollte, wurde binnen einer Woche von über einhundert Spielerinnen beantwortet. Am Ende unseres Fragebogens war ein Feld für Bemerkungen, welches in solchen Umfragen eher selten ausgefüllt wird. Wir erhielten dagegen von Einzelnen bis zu einer kompletten Word-Seite an solchen Notizen .“ Womit die Relevanz des Projekts natürlich gegeben war.

Es begann eine lange Zeit der Recherchen. „Mein allererster Kontakt war Amy Thompson, eine Spielerin aus meiner Generation, die mir die ersten Kontakte aus Niederkorn liefern konnte. Weitere Quellen waren z.B. die Bücher über den Frauenfußball von Magali Walch sowie über 100 Jahre FLF, sowie die Gemeinde Bissen. Liz Thill war ebenfalls eine große Hilfe." Sarah Muller ging Troes dabei zur Hand, beide „klapperten“ etliche Vereine ab, um die benötigten Informationen zu erhalten.