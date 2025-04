Vornehm und Leister: Neuhausen vermeldet zwei weitere Neuzugänge

Ein echtes Highlight ist für den SVN dabei die Rückkehr von Vitus Vornehm. Der 22-Jährige, der als echtes Neuhausener Eigengewächs und eine wahre Identifikationsfigur des Vereins gilt, kehrt nach einem einjährigen Abstecher zur SpVgg GW Deggendorf zurück und wird das Team von Simon Meindl und Johannes Kiwitz in der kommenden Saison verstärken. Der Innenverteidiger zeigte in der Kreisliga 2023/24 eine beeindruckende Leistung, die ihm den Wechsel zum Landesligisten ermöglichte, wo er wertvolle Erfahrungen sammeln konnte.

"Vitus ist ein herausragender Innenverteidiger, der uns sofort weiterhelfen wird. Gemeinsam mit Johannes Kiwitz wird er eine zentrale Rolle in unserer Viererkette übernehmen und uns in der Defensive verstärken. Uns ist bewusst, dass für ihn auch in Zukunft eine höhere Spielklasse in Frage kommt, da er das Potenzial für höhere Aufgaben hat. Es war vor allem seine berufliche Neuorientierung, die es uns ermöglicht hat, ihn zurück nach Neuhausen zu holen. Wir sind überglücklich, dass wir Vitus wieder im Team haben. Wir werden alles daran setzen, ihn in seiner fußballerischen Entwicklung zu fördern und ihm zu helfen, das nächste Level zu erreichen", sagt Neu-Spielertrainer Meindl über den Rückkehrer, der in seiner ersten Landesligasaison bislang 28 Einsätze vorweisen kann.