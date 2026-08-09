»Vorne zu harmlos«: "Deandorf" verliert in DEG - Künzing hadert

Die SpVgg GW Deggendorf feierte gegen den TSV-DJK Oberdiendorf einen souveränen Heimsieg – Foto: Harry Rindler

Die SpVgg GW Deggendorf scheint wieder in der Spur zu sein und hat nach dem knappen 2:1-Auswärtssieg beim SV Bischofsmais im heimischen Donau-Wald-Stadion nachlegen können. Gegen den TSV-DJK Oberdiendorf behielt der amtierende Vizemeister am Sonntag im "Frühschoppen-Duell" klar mit 3:0 (2:0) die Oberhand. Mann des Tages war Roman Artemuk, der bei seinem Saison-Einstand - der Stürmer laborierte in den Wochen zuvor an einem in der Vorbereitung erlittenen Muskelfaserriss im Oberschenkel - zwei Treffer erzielte. Während sich die Donaustädter mit ihrem zweiten Saisonsieg in der Tabelle nach vorne orientieren können, bleibt die unterlegene Autengruber-Formation mit mageren vier Zählern im hinteren Drittel hängen. Die Rote Laterne konnte der SV Schalding-Heining 2 abgeben. Die Bayernliga-Reserve hielt am Reuhtinger Weg den FC Künzing mit 3:1 in Schach und konnte den "Römern" damit die erste Saisonniederlage beibringen.





Wolfgang Kammerl (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "In der ersten Hälfte war es eine relativ offene Partie, die wir mit dem 1:0 auf unsere Seite ziehen konnten. Das 2:0 kurz vor der Pause hat uns natürlich sehr gutgetan. Oberdiendorf war ein guter Gegner, der uns alles abverlangt hat. Der Sieg geht aber in Ordnung, da wir über die gesamte Spieldauer gesehen ein Chancenplus hatten. Heute hatten wir erstmals in dieser Saison einen richtig schlagkräftigen Kader beisammen - so darf es weitergehen."





Thomas Anetzberger (Sportlicher Leiter TSV-DJK Oberdiendorf) :"Wir sind unter Wert geschlagen worden, weil es ein Spiel auf Augenhöhe war. Im ersten Durchgang hatten wir zwei gute Chancen, um in Führung zu gehen. Vorne sind wir aktuell zu harmlos und dann sind heute wieder Abwehrfehler hinzugekommen, die zu Gegentoren führten und definitiv vermeidbar waren. Am Ende kommt dann ein klares Ergebnis zustande, das allerdings keinesfalls dem Spielverlauf entsprochen hat."