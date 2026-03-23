Vorne trifft Bachner – hinten hält Fetzer. Wichtiger Sieg für den SCS.

Nach zuletzt zwei Niederlagen konnten unsere Staiger Kicker im direkten Duell gegen Riedlingen wieder dreifach punkten und einen enorm wichtigen Heimsieg feiern. Von Beginn an merkte man der Hille-Elf an, dass sie gewillt waren ein anderes Gesicht zu zeigen, als noch in der Vorwoche. Man begann forsch und robust im Zweikampf und hatte klare Feldvorteile gegenüber den Gästen. So verdiente man sich nach 17 Minuten auch die 1:0-Führung: Hoher Ballgewinn durch Lukas Mangold, schnelles Umschalten, Deniz Bihr trieb den Ball durchs Zentrum und passte auf Max Bachner, der zwei Gegenspieler umkurvte und sehenswert mit Hilfe des rechten Pfostens ins Kreuzeck einschoss. Es war sein erstes Pflichtspieltor im SC Staig – Trikot. Anschließend nahmen die Gastgeber einen Gang raus und der TSV kam besser in die Partie und zu einigen nennenswerten Chancen. Hier zeichnete sich mehrfach Manuel Fetzer als starker Rückhalt aus und hielt bravourös die Null zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel war dann unser SCS wieder tonangebend. Vor allem der auffällige Julian Rauner setze sich ein ums andere Mal stark durch – was fehlte, war der letzte Punch vor dem gegnerischen Tor. So vergab man mehrere hochkarätigen Chancen, was den Puls der Staiger Fans oben hielt und es bis zum Ende spannend blieb. Die Gäste von der Donau versuchten es mit dem Mute der Verzweiflung, konnten allerdings die vielbeinige Sportclub-Defensive und Keeper Manuel Fetzer nicht überwinden. So war die Freude und Erleichterung auf Staiger Seite groß, als nach 95 Minuten spannenden Minuten der wichtige Heimdreier in trockenen Tüchern war.