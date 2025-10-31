Die SGU ist noch nicht vollends zufrieden mit dem Saisonverlauf. – Foto: Andreas Bornewasser

Vorne hui, hinten pfui – die SG Unterrath sucht die Stabilität Drei Punkte trennen die SGU vom Aufstiegsrang, vier vom Abstiegsplatz. Trainer Deniz Aktag sieht sein Team offensiv bestens, defensiv aber mit Nachholbedarf.

Auch nach elf Spieltagen hat sich die Spreu vom Weizen in Gruppe eins der Bezirksliga noch nicht wirklich getrennt. Das Feld liegt dicht beieinander, was unter anderem die SG Unterrath bestätigen wird. Die Elf von Deniz Aktag lauert auf Rang sechs nur drei Zähler hinter dem Tabellenzweiten DV Solingen. Auf der anderen Seite ist aber auch Abstiegsrang 15 nur vier Zähler entfernt.

Defensive noch das Gelbe vom Ei So., 02.11.2025, 15:30 Uhr SG Unterrath SG Unterrath SC Kapellen-Erft SC Kapellen

Vor dem Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SC Kapellen hat Unterraths Trainer den Blick eher in den Rückspiegel gerichtet. „Natürlich würden wir nun auf Platz eins stehen, wenn wir unsere Chancen gegen den 1.FC Wülfrath genutzt und die 3:1-Führung gegen Gnadental über die Zeit gebracht hätten. Aber Fakt ist nun einmal, dass wir noch nicht in der Lage sind, um auch mal drei Spiele am Stück zu gewinnen. Wir wollen daher weiter so viele Punkte wie möglich sammeln, um uns frühzeitig von unten abzusetzen“, sagt Deniz Aktag. Ein Blick auf das Torverhältnis verrät, was der SGU aktuell fehlt, um höhere Ansprüche anzumelden. Während der Angriff mit 30 geschossenen Treffern Ligaspitze darstellt, sind 23 Gegentore eher der Wert eines Abstiegskandidaten. „Die Breite, die wir in der Offensive haben, fehlt uns leider in der Defensive“, sagt der Coach.