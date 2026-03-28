Vorne hapert´s

Momentan will die Kugel einfach nicht rein bei der SG Kirchardt. – Foto: Berthold Gebhard

Für die SG Kirchardt gilt es sich für die 1:4-Pleite zuletzt in Eppingen zu rehabilitieren. Erst ein Punkt für die Schwager-Elf 2026 bedeutet den Relegationsrang, wobei das Hauptmanko die Offensive betrifft. Zwei geschossene Tore in diesem Zeitraum sind viel zu wenig. Gegen die SpVgg 06 Ketsch geht es nun gegen einen seit vielen Jahren etablierten Landesligisten, der an einem guten Tag schlagbar ist. Im heimischen Kettendwald wird es darüber hinaus Zeit für den ersten eigenen Treffer. Bislang gab es ein torloses Remis gegen den SC Rot-Weiß Rheinau sowie eine 0:1-Niederlage gegen den VfB St.Leon.

"Wenn du so wenige Tore schießt, ist es einfach schwierig zu gewinnen", spricht Stefan Stötzel das derzeitige Hauptproblem an. Verzweifelt ist der Kirchardter Co-Trainer deswegen aber noch lange nicht. Im Gegenteil, wie er versichert: "Wir spielen uns genug Torchancen heraus, deshalb stimmt mich das positiv für die kommenden Aufgaben. Das wäre völlig anders, wie wir die Chancen überhaupt nicht gehabt hätten."

Vor allem zuletzt in Eppingen war es zum Haare raufen für jeden, der es mit der SG hält. "Wir sind vier Mal aus jeweils 30, 40 Metern alleine auf den Torwart zugelaufen und haben es nicht geschafft zu treffen", wirkt die schwache Chancenauswertung noch etwas nach bei Stötzel. Der 30-Jährige ergänzt: "Wir hätten in der Rückrunde mit mehr Konsequenz vor dem Tor auch gegen St.Leon und Rheinau gewinnen können. Dann hätten wir jetzt ein kleines Polster auf die Abstiegsränge, aber so ist es nun einmal und der Druck hat zugenommen."