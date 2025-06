VORNE HAGEN, HINTEN PARTY - HAREN MEISTERT ALLES!

– Foto: René Diebel

Fr., 30.05.2025, 19:00 Uhr TuS Haren 1920 Haren SV Eltern Eltern 1 1 Am Freitag schloss sich für mich ein Kreis und was für einer! 2018 stand ich noch an der Seitenlinie, als der TuS Haren aus der Kreisliga abstieg. Mein Sohn war Teil der Mannschaft, ich war als FuPaGraf dabei. Zwei Jahre lang begleitete ich die Truppe damals mit Kamera und kalten Fingern. Und als ob das nicht schon genug Nostalgie wäre, liefen am Freitag auch noch Jungs auf, die ich als Jugendtrainer in der C-Jugend der JSG Haren/Emmeln betreut hatte. Ich sag's ganz ehrlich: Da hatte ich kurz Gänsehaut bis in die Socken.

Aber jetzt mal Schluss mit dem emotionalen Gelaber - kommen wir zum Wesentlichen: dem Spiel. Der frischgebackene Meister TuS Haren empfing den Tabellenzweiten SV Eltern zum letzten Spieltag. Auf dem Papier ein echtes Spitzenspiel, auch wenn die Meisterfrage schon beantwortet war. Für Eltern ging es allerdings noch um die Relegation zur Emslandliga, da durfte man sich keine Klatsche erlauben. Der Druck? Spürbar. Die Intensität? Hoch. Die Fairness? Tadellos. So will man’s sehen.

Hier entsteht das 1:0 – Foto: René Diebel

In der 29. Minute ließ dann André Hagen die Tribüne beben. Ecke, Kopfball, Tor - das klassische „Hagen-Ding“. Der Mann ist gefühlt zwei Meter groß und hat Nackenmuskeln wie ein Hochspannungsmast. Da wackelte nicht nur das Tornetz, sondern auch der Kameragurt um meinen Hals. Zur Halbzeit stand’s 1:0 für Haren. Schiedsrichter Marius Koop pfiff pünktlich zur Erfrischungspause, verdient für beide Teams, denn das Tempo war hoch, das Spiel offen.

Der Schuß zum 1:1 – Foto: René Diebel

In Halbzeit zwei wurde’s dann richtig ansehnlich. Ballstaffetten zum Zungeschnalzen, Chancen hüben wie drüben. In der 69. Minute zog Jannis Schnebeck aus der zweiten Reihe ab, zack, 1:1! Eine Minute später stand er allein vorm Kasten, 5 Meter, freies Tor ... und der Ball fliegt wahrscheinlich immer noch Richtung Nordpol. Dennoch: Eltern war in dieser Phase näher am Sieg als die Gastgeber. Doch der TuS Haren - einmal Meister, immer Meister - schüttelte sich kurz und zeigte dann wieder, warum sie oben stehen. Nur einer hatte was dagegen: Melvin Willen im Tor der Gäste. Der Mann fischte alles raus, was rund war und auf ihn zuflog. 1:1 am Ende, ein faires Ergebnis, das den SV Eltern die Relegation sichert. Am 04.06. dürfen sie gegen den SV Adler Messingen ran.

Da ist das Ding! – Foto: René Diebel

Danach war Party angesagt. Oliver Horstmann bekam die Meisterschale überreicht. Es war sein vorläufig letzter Auftritt, aber wir alle wissen: Fußball-Renten sind wie Diäten, sie halten selten lange. Abwarten. Mein ganz persönliches Highlight? Kam nicht vom Platz, sondern vom Spielfeldrand. Ich schlendere mit meiner Kamera so rum, da ruft mich jemand: „FuPaGraf, mach mal ein Foto!“ Ich drehe mich um und stehe plötzlich vor gefühlt 30 feierwütigen Damen der FSG Haren, die nicht nur den TuS angefeuert, sondern auch selbst den Titel eingefahren hatten. Meisterjubel im Doppelpack! Also ehrlich: So viele strahlende Gesichter auf einem Bild hab ich seit dem letzten Hochzeitsfoto nicht mehr gesehen.

Meitermannschaft 2024/2025 - FSG Haren – Foto: René Diebel

Fazit: Es war ein Freitag, wie er im Buche steht, sportlich hochwertig, emotional aufgeladen und mit feiernden Meisterinnen UND Meistern garniert. Herz, was willst du mehr? Glückwunsch an den TuS Haren und die FSG, ihr habt EUCH den perfekten Saisonausklang beschert.