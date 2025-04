Vornbach weiter auf Titelkurs - Künzing schwächelt - Grafenau siegt

Das Spiel aus Sicht von Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Im Endeffekt ein gerechtes Ergebnis, wenn ich das auch ungern zugebe. Wir sind schlecht ins Spiel gekommen, Schöfweg hatte die ersten 15 Minuten bereits zwei, drei Halb-Chancen. Wir haben im Laufe der ersten Hälfte dann das Kommando übernommen, was bei Schöfweg zu einer reinen Abwehrschlacht geführt hat, die sich bis zum Schluss dahinzog. Doch der Gegner konnte zwischendurch immer wieder gefährliche Konter fahren. Am Ende waren wir zu ideenlos gegen den tiefstehenden Schöfweger Block und haben unsere drei Großchancen nicht nutzen können. Deshalb müssen wir nun mit dem Punkt leben. Wir hatten uns definitiv mehr erwartet."

Das Spiel aus Sicht von Gundolf Hain (Sportlicher Leiter TSV Waldkirchen): "Es war ein Spiel auf Messers Schneide. Der Gegner trat die ersten 20 Minuten einen Ticken aggressiver und zielstrebiger auf. Wir hatten da so unsere Probleme, kamen in der Folge jedoch mehr und mehr ins Spiel: Unser Passspiel und unser Zweikampfverhalten waren dann besser. Obernzell war in der ersten Hälfte nicht zwingend vor unserem Tor. Den Elfmeter in Hälfte zwei haben wir uns - wenn man's so nennen kann - erarbeitet. Der Gegner hat im Anschluss alles versucht, das Spiel zu drehen, was mit viel Kampf verbunden war. Schlussendlich haben wir nicht ganz unverdient mit 1:0 gewonnen."