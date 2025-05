Vornbach vergibt zweiten Matchball - Künzing fast sicher Zweiter

Zweite Chance vertan: Nach dem 0:0-Remis beim Absteiger SV Schöfweg konnte die DJK Vornbach den (Meister-) Sack erneut nicht zumachen. Gegen den SV Grainet musste sich die Truppe von Coach Heiko Schwarz mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben und braucht aus den beiden verbleibenden beiden Matches noch einen weiteren Punkt - vorausgesetzt der FC Künzing gewinnt seine drei noch zu absolvierenden Matches allesamt. Die "Römer" haben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den zweiten Platz in der Tasche. Während Drexler, Tiefenbrunner & Co. ihre Hausaufgabe gegen den TSV Grafenau mit einem 2:0-Erfolg lösten, zog der Rangdritte FC Obernzell-Erlau beim SV Hutthurm mit 0:1 den Kürzeren. "Big Poinits" verbuchte der TSV Mauth im Abstiegskampf. Die formstarke Madl-Truppe ließ den SV Garham klar mit 3:0 abblitzen. Einen weiteren Achtungserfolg verzeichnete Absteiger SV Schöfweg, der beim TSV-DJK Oberdiendorf ein 1:1 holte.



Michael Jäger (Abteilungsleiter DJK Vornbach): "In seinem sehr guten Bezirksliga-Spiel haben wir eine hervorragende Leistung gezeigt. Zur Pause hätten wir allerdings bereits zwei, drei Tore vorlegen müssen. Leider sind wir momentan alles andere als effektiv. Grainet war wesentlich kaltschnäuziger und ist urplötzlich mit 2:0 in Führung gelegen. Die Jungs haben aber Moral gezeigt, weiter Vollgas gegeben und sich mit zwei Toren belohnt. Leider hat es nicht mehr zum Siegtreffer, der hochverdient gewesen wäre, gereicht. Die Enttäuschung hält sich nach dieser starken Vorstellung in Grenzen, denn wir werden uns die Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen."











Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Natürlich haben wir das Ergebnis aus Hutthurm wohlwollend zur Kenntnis genommen. Für uns wird es aber nicht einfacher in den kommenden Wochen, denn nun hat sich auch noch Michael Saiverth mit Verdacht auf Muskelfaserriss verletzt. Ein Kompliment an die Mannschaft, die gegen eine richtig gute Grafenauer Mannschaft leidenschaftlich gekämpft und nicht unverdient gewonnen hat. Schlüssel zum Erfolg war unsere sehr gute Defensivarbeit."











Albert Krenn (Trainer SV Hutthurm): "Gegenüber der schwachen Vorstellung in Niederalteich zeigten wir uns wieder verbessert, hatten aber auch das notwendige Glück auf unserer Seite. Das Spiel war sehr ausgeglichen, doch Obernzell-Erlau hatte die klaren Chancen. Daher hätten sich unsere Gäste zumindest einen Punkt verdient gehabt. Ein Extralob geht an das Schiedsrichtergespann, das die Partie vorzüglich geleistet hat."



Pressebericht des TSV Mauth: "Der SV Garham war der erwartet schwere Gegner, kam besser als der TSV in die Partie und hatte in den ersten 15 Minuten mehr vom Spiel. Mit dem Führungstreffer durch Korbinian Tolksdorf nach einem Fehler im Aufbau - Jan Leimpek reagierte genau richtig und setzte den Torschützen in Szene, der mit einem tollen Flachschuss die Führung erzielte - der Gäste drehte sich das Spiel. Nach Wiederanpfiff vergab Mauth zwei Hundertprozentige und hielt das Spiel dadurch weiter offen. Beide Torhüter hatten einen Weltklasse-Tag erwischt und verhinderten auf beiden Seiten weitere Treffer. Letztendlich brachten zwei toll herausgespielte Treffer die Entscheidung."



















